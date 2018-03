Denuncian amenazas de policía de Zuazua

Monterrey

Una pareja de la comunidad LGBT denunció este domingo haber sido golpeada, amenazada de muerte y discriminada por parte de policías de General Zuazua.

De acuerdo a las dos mujeres, elementos de Seguridad Pública del mencionado municipio ingresaron a la fuerza a su domicilio, en la colonia Real de Palmas, el viernes 2 de marzo, luego de que ambas tuvieran un incidente en casa de un familiar.

Norma Leticia Amaya, la mujer que fue más afectada por los golpes, relató que aquella noche, tuvieron un incidente en casa del hermano de su pareja, donde quebró un vidrio, y ante la posible llegada de policías, decidieron retirarse a su domicilio.

Al llegar allá, explicó que notaron la presencia de una patrulla municipal cerca del domicilio, y al entrar, dos elementos, un hombre y una mujer, entraron a la casa y la comenzaron a golpear, llamándola "machorra".

"Se meten a la casa, el hombre policía se fue directamente a golpearme a mí, me empezó a decir que yo era una machorra, que eso le gustaba, que me iba a pegar como hombre porque eso es lo que yo me creía", contó.

El activista Mario Rodríguez Plata estuvo presente con las afectadas y explicó que las mujeres fueron amenazadas con la muerte en caso de que denunciaran los hechos.

"Les dijeron que si hacían eso, una de ellas iba a amanecer decapitada y la otra sin un pecho, eso es lo grave, la impunidad con la que se maneja la Policía de Zuazua, no es el primer caso", dijo.

La mujer que fue más golpeada, Norma Leticia, aseguró que esa noche fue llevada a los separos y se le mantuvo detenida por 24 horas, sin derecho a llamadas y sin realizarle un dictamen médico que registrara los golpes que había recibido.

Finalmente, el sábado 3 de marzo salió y se dirigió junto a su pareja a casa del alcalde, pero sólo fueron recibidas por la esposa, quien les aseguró que les resolvería el problema.

"Hemos tenido otros casos que nos han comentado pero no han querido denunciarlo, y con esto decimos que el señor alcalde, Hernán Chapa, ha sido omiso total, no ha querido recibir las llamadas de nadie, hemos querido hablar con él, se ha negado ", dijo Rodríguez Plata.

Después, el 7 y 8 de marzo, las mujeres acudieron a realizar las denuncias correspondientes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como al CODE de Zuazua, respectivamente.

Rodríguez Plata dijo que el principal objetivo de las denuncias, por el momento, es que se garantice la seguridad de las mujeres, quienes aseguran que después del incidente han tenido encuentros con los policías, quienes las siguen amenazando.