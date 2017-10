Policía reclama falta de denuncia de los ciudadanos

Tampico

La reunión entre los presidentes de los Consejos Vecinales de Tampico y el Jefe de la Policía Estatal en el sur, sirvió para demostrar el distanciamiento entre el ciudadano y las autoridades responsables de la seguridad pública en su lucha contra la delincuencia, esto al reflejarse con el llamado del mando policiaco a la población para que denuncien más.

El delegado de la Policía Estatal en el sur, Alejandro Beaven Magaña tomó el micrófono y habló frente a los presidentes de los Comités Vecinales de las 175 colonias de Tampico, como parte de un acercamiento que se busca fortalecer.

La exposición del mando fue más allá de prometer más rondines, más presencia en las colonias o que van a detener a más delincuentes, fue más un señalamiento, un reclamo ante la falta de interés de los ciudadanos por denunciar las actividades antisociales e ilícitas.

Inició tranquilo y dijo en forma sarcástica: "la verdad es que en un mes hemos tenido dos juntas con vecinos, no sé si las demás colonias de Tampico son más seguras".

En el presídium el delegado de la Policía Estatal fue acompañado por la alcaldesa Magdalena Peraza; José Luis del Ángel Sosa, presidente de Canaco y representante del Observatorio Ciudadano; Isabel Goldaracena, directora de Desarrollo Social; y la regidora Paloma González, que gesticularon, sonrieron o asentaron con la cabeza durante la intervención del policía.

"En las dos colonias que nos abrieron las puertas, en una sí se hizo la junta con los vecinos y en la otra de plano no fue nadie, así es muy difícil para la Policía poder actuar", sentenció Beaven Magaña, ante el murmullo de los presidentes de los Consejos Vecinales.

El delegado de la Policía Estatal encontró el escenario ideal para desahogarse, para señalar de una forma seria y, por momentos, exhibiendo un poco de frustración en frases como "si ustedes no ponen de su parte, yo no puedo hacer más".

Insitió en el tema de las reuniones que ha tenido en dos meses y enfatizó que "ninguna de las colonias le han dado una segunda oportunidad para reunirse con sus habitantes" y ver temas relacionados con seguridad pública.

Beaven Magaña ejemplificó con ironía y a su forma de ver las cosas, cómo los ciudadanos aún no tienen la cultura de la denuncia al ver situaciones anómalas en sus entornos.

"Hemos ido a lugares en donde ha habido un muerto tirado en la calle y la gente pasa a un lado, lo brinca. Les preguntas qué pasó y te dicen no sé, no sé y no sé", enfatizó durante su exposición.

Como uno de sus últimos mensajes, el mando de la Policía Estatal aceptó como principal responsabilidad la seguridad de los ciudadanos, pero enfatizó que la responsabilidad de denunciar es del ciudadano, porque "a mí no me roban, yo estoy armado y todo, a mí no me hacen nada; pero a ustedes sí".

Por su parte, la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, coincidió en que ha faltado fortalecer los protocolos de comunicación entre los ciudadanos y las instancias de seguridad, muchas veces por falta de confianza.

"Si hay un tema que le interesa a la ciudadanía es el tema de seguridad, pero también le queremos decir a la población que para tener buenos resultados la ciudadanía tiene que participar, la realidad es que no hay gran cantidad de denuncias, sabemos que el delito de la extorsión es fuerte, y sin embargo no hay denuncias", refirió la edil de Tampico.





