Hay déficit de 6 mil policías en el AMG

En una etapa social en la que de acuerdo a expertos en la materia, la seguridad pública atraviesa por una crisis y se registran adversos niveles de percepción ciudadana, la Agencia Metropolitana de Seguridad emitió uno de sus primeros diagnósticos, mismo que retrata parte del problema que tienen que resolver las autoridades para contrarrestar el alza delictiva, los policías que combaten al crimen en la ciudad son pocos; En el Área Metropolitana de Guadalajara, existe un déficit de 6 mil elementos.



Reducir la actividad delictiva con presencia policíaca puede llegar a ser una labor titánica en una ciudad en la que se cuenta apenas con el 56 por ciento de la cantidad de policías que organismos internacionales recomiendan, patrullar una municipio completamente urbano como Guadalajara o hacerlo en Tlajomulco con una extensión de casi 700 kilómetros cuadrados con poblaciones y fracciones dispersos, no resulta sencillo cuando no se cuenta con el estado de fuerza adecuado para ello.



Una ciudad con cerca de 5 millones de habitantes debería contar con un mínimo estimado de 13 mil policías de acuerdo a índices internacionales emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, cantidad que actualmente dista de ser cubierta, "hay un déficit de 6 mil policías, nos faltan 6 mil policías y ese no es un tema menor", indicó el administrador de este organismo, Marco Valerio Pérez Gollaz.



Entre los motivos que generan este déficit, la AMS ha encontrado dos principales, uno de ellos el hecho de que existan plazas de policía que no se han logrado cubrir debido a lo largo que puede ser el proceso de los exámenes de confianza, pues hay elementos que aún esperan un resultado de sus pruebas, y a pesar de haber acreditado su formación en la academia, no logran obtener la vacante debido a las barreras y obstáculos que pueden llegar a significar estas pruebas.



Pero además, otro problema se encuentra en la manera de distribuir el gasto presupuestal, pues los municipios suelen carecer de recursos para la contratación de nuevos elementos, de esta forma, ambos puntos se contraponen entre sí, pues quienes cuentan con presupuesto, no tienen el recurso humano, y quienes no tienen el dinero, se ven imposibilitados a buscar aspirantes.



No obstante, existen otros aspectos como la disparidad en los salarios, pues elementos que cubren los requisitos necesarios para ser policías, prefieren buscar un espacio en el municipio de Zapopan aunque vivan al sur del AMG, pues en la ex villa maicera, el salario mensual de un policía de línea es de 17 mil 12 pesos, mientras que demarcaciones como Ixtlahuacán de los Membrillos, los uniformados perciben al mes la cantidad de seis mil pesos por la prestación de sus servicios.



Lo anterior será parte de las observaciones que emita la AMS en siguientes fechas, "El AMG tiene varios problemas con respecto a los oficiales, vamos a generar en la misma política de re direccionar el presupuesto, homologar los sueldos, preocupa por ejemplo que más del 10 por ciento de los policías de la ciudad perciben menos de 10 mil pesos al mes", señaló Marco Valerio Pérez.



El promover ese redireccionamiento del presupuesto, será una medida que una vez que se haga oficial, tendrán que asumir los municipios en sus ejercicios fiscales, pues las políticas emitidas desde la Agencia Metropolitana de Seguridad son vinculantes, es decir, los gobiernos de las demarcaciones metropolitanas deben ajustarse a estas, "es hacer un llamado de atención del presupuesto en materia de seguridad, tal y como lo marca la ONU, esta ciudad debería tener al menos 13 mil elementos, explicó el administrador de la AMS, y agregó que "estos son meses vitales para la conformación de presupuestos, nosotros vamos a estar pugnando con la redirección para que se busque mejorar las cantidades presupuestarias", pues consideran básico el poder contar con un estado de fuerza adecuado, para poder intervenir en los problemas de inseguridad de manera igualmente adecuada.



Pero además del recurso humano, la agencia buscará que los municipios hagan una mejor distribución del gasto que vaya enfocado a acciones que incidan en la seguridad pública, "se debe enfocar recurso también en programas tendientes a la reducción de esa brecha entre quien menos y quien más tiene, programas en materia económica, recuperación de espacio público, es decir, un presupuesto en todos los ámbitos entendiendo que la seguridad no es un tema centralizado en asuntos policíacos", sino que se trata intervención integral.



La problemática del déficit de policías se analiza desde la Agencia, con una visión metropolitana, aunque cada demarcación tendrá información específica sobre las condiciones particulares de la misma, que en conjunto, podrían dar solidez como ciudad, para ello, los alcaldes deberán mostrar apertura y aceptar los señalamientos de la agencia, cuya creación, ellos mismos aprobaron.

Propondrán Centro de Control de Confianza a nivel metropolitano



Se enfocaría en certificar a policías de los nueve municipios metropolitanos para agilizar procesos de evaluación y capacitación de policías



Desde que se implementaron los exámenes de control y confianza a cuerpos policiacos, estos han generado más dudas que respuestas, incluso algunos elementos se oponen a su aplicación, misma que consideran que en ocasiones no ofrece resultados certeros, otras, la emisión de los mismos resulta ser prolongada y además inciden de manera directa en la cantidad de elementos con los que cuenta una corporación policiaca.



"Vamos proponer ante la junta de gobierno a que exista un Centro de Control de Confianza Metropolitano", señaló Marco Valerio Pérez, administrador general de la Agencia Metropolitana de Seguridad, que explicó que se trataría de un centro que se concentre únicamente en los elementos de los nueve municipios metropolitanos, mientras que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, dirima los casos del interior del estado.



Lo que se ganaría con un centro como el que será propuesto por la AMS, será tiempo, pues se pretende que pueda desahogar "todas las vacantes que por las circunstancias de los exámenes de control de confianza, los policías, operativos o administrativos, etc., no han tenido el tiempo, o no se ha generado el examen de confianza favorable o el desahogo del mismo en relación a la agenda; lo vamos a proponer que sea para la ciudad como lo propone la ONU".



Además se pretende que este centro permita la profesionalización de los policías, además de ir a la par con las políticas metropolitanas que también se pretenden impulsar como el redireccionamiento de presupuesto en materia de seguridad y la homologación salarial para elementos de seguridad pública que se desempeñen en el Área Metropolitana de Guadalajara.



El antecedente a la implementación de un modelo como el que plantea el titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad, se generó hace un mes en el estado de Nuevo León, cuando sus diputados aprobaron modificaciones a la ley, para permitir que los municipios puedan crear sus propios Centros de Control y Confianza para así agilizar procesos de evaluación y reclutamiento.



A diferencia de lo aprobado en Nuevo León, la propuesta para el Área Metropolitana de Guadalajara no se enfoca a nivel municipal sino metropolitano, pero de igual manera tendría facultades para emitir certificaciones que permitan a los elementos que cursaron la academia, desempeñarse en la labor policíaca, para entonces alimentar de manera más eficiente a los cuerpos policiacos de las nueve comisarías que integran la metrópoli.

Claves

Municipio con el sueldo mensual más alto:

Zapopan ($17,012.66).

Segundo lugar Guadalajara ($15, 809.00).

Municipios con sueldo mensual más bajo:

Ixtlahuacán de los Membrillos ($6,000.00),

Juanacatlán ($6, 220.00).

El Área Metropolitana de Guadalajara cuenta con 6,939 policías desde comandantes hasta policías de Línea

Para ofrecer un servicio de seguridad pública adecuado, el AMG requiere de 13 mil uniformados

Casí del 10% del total de los agentes de seguridad desde comandantes a policías, de los nueve municipios, tienen un sueldo mensual menor a $10,000.

El porcentaje de elementos que son policías de línea, del AMG que tiene un sueldo menor a $10,000.00 es del 6.85% del total de la fuerza policial.

