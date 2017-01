Familiares no han podido ver a estudiante detenido en Letonia

Ciudad de México

Luis Reynoso, hermano de un estudiante mexicano detenido en Riga, capital de Letonia, afirmó que no han podido ver ni hablar con su familiar desde que fue arrestado el 20 de diciembre.

TE RECOMENDAMOS: Detienen a estudiante mexicano en Letonia

"El cónsul y la embajada está haciendo presión para que lo podamos visitar porque tampoco lo hemos podido visitar ni hablar con él de ninguna forma. El cónsul lo visitó y mi hermano le comentó al cónsul que solicitó una llamada para poder platicar a nosotros, la cual no se le concedió", dijo en entrevista con Manuel Feregrino para Grupo Fórmula.

El 20 de diciembre, el estudiante mexicano Daniel Reynoso Lesperance fue detenido por presuntamente sustraer la tarjeta de crédito de uno de sus caseros que intentaba impedir que el joven se mudara de departamento y lo acosó en varias ocasiones antes de denunciarlo ante la policía.

Luis explicó que la acusación es por agresión física en grupo y robo de una tarjeta de crédito. Agregó que en el peor de los escenarios, su hermano tendría que realizar un pago para reponer los daños causados y ya saldría libre.

"Sería un pago para reponer los daños, no sé si realmente sean físicos, no nos dicen si esta golpeado o tiene moretones; pagar y ya nos podríamos ir. (Mi hermano) está pasando un tiempo encarcelado en la etapa de investigación que no es justificable", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Casero acosaba a mexicano detenido en Letonia

Mencionó que las autoridades de Letonia no les han proporcionado ningún tipo de información que demuestre que su hermano es culpable y "siguen diciéndonos que ellos no necesitan demostrarnos nada".

Daniel tiene 23 años y es estudiante de ingeniería mecánica eléctrica en el Tec de Monterrey. Fue a Letonia como parte de un intercambio. El joven quiso mudarse de departamento debido a que "la limpieza no es apropiada y la zona es insegura", indicó su hermano.





jbh