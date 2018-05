Dados de baja, solo 120 de 8,921 policías reprobados

México

En tres meses solo fueron dados de baja 120 policías estatales de los 8 mil 921 que no aprobaron los controles de confianza, lo cual equivale a 3.75 por cada una de las entidades federativas, un policía depurado al mes.

La Secretaría de Gobernación, informó que todavía permanecen en las policías estatales 8 mil 801 elementos que deben darse de baja, al corte más reciente del 31 de enero.

Hasta octubre del año pasado la cifra alcanzaba 8 mil 921 elementos sujetos a la depuración por no haber aprobado su evaluación de control de confianza.

Esto implica un avance en la depuración policiaca estatal de 120 elementos en un periodo de tres meses entre todos los estados del país.

De acuerdo con la actualización del Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, el estado de fuerza real operativo de las policías estatales, sin contar a quienes no aprobaron los controles de confianza, asciende a 119 mil 266 elementos, cuando se requieren 215 mil 169 para cumplir con el estándar idóneo, por lo que deben formarse 95 mil 903 nuevos policías, lo cual tomaría tres años con seis meses.

La primera vez que la Secretaría de Gobernación difundió dicho diagnóstico —al corte del 31 de octubre de 2017— había calculado que la plantilla de policías estatales debería ascender a 235 mil 944, pero en esta ocasión modificó la cifra y por ello también se redujo el plazo necesario para contar con el número de policías adecuado a escala nacional de 4.7 años a 3.6.

De acuerdo con Gobernación, el país tiene “poco más de la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener”, es decir 55.43 por ciento, si se toma en cuenta que se fijó como estándar mínimo 1.8 policías por cada 100 mil habitantes, tasa que supera en más del doble Ciudad de México con una proporción de 4.6 policías y que iguala Tabasco con 1.8, las demás entidades están por debajo de esa meta.

Los policías que no aprobaron las evaluaciones de control de confianza equivalen a 6.9 por ciento del total, pero los porcentajes más altos de no acreditación de dichos exámenes están en Sinaloa con 40 por ciento, Baja California Sur y Nayarit con 30 por ciento; Veracruz con 20 por ciento, Zacatecas con 19 por ciento y Quintana Roo y Michoacán con 17 por ciento.

Pero para cumplir con la ley y obtener el Certificado Único Policial, a más tardar en septiembre de 2019 de acuerdo con el plazo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los policías estatales del país deben cumplir además de los controles de confianza con otras tres pruebas o requisitos como son la formación inicial, una evaluación del desempeño y otra de competencias básicas y únicamente 49 mil 374 cubre los cuatro requisitos.

Del estado de fuerza a escala nacional que asciende a 128 mil 67 policías estatales —incluidos quienes no aprobaron el control de confianza y permanecen en las corporaciones— no pueden obtener su Certificado Único Policial 78 mil 693 elementos, quienes no acreditaron contar con competencias básicas para desempeñar funciones de seguridad pública de acuerdo con la ley en la materia.