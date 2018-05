ADN de estudiantes de cine no ha sido identificado: forenses

Jalisco

El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) dijo que no han encontrado pruebas que les permitan corroborar el ADN de los tres estudiantes de cine de entre los residuos de los contenedores de ácido.

“No hay elementos que permitan confirmar científicamente la muerte de los tres estudiantes, aclaro que un servidor en ningún momento he dicho que en la finca tres, donde se encontraron los tinacos, no se hallan disueltos los cuerpos de las personas, como se ha asentado en las declaraciones de las dos personas detenidas, lo que he dicho es que nosotros como instituto científico no hemos encontrado pruebas que nos permitan corroborar el ADN de los jóvenes de entre los residuos de esos contenedores”, detalló Luis Octavio Cotero.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que hasta el momento no han encontrado ningún indicio que corresponda al perfil genético de Javier Salomón Aceves Gastélum.

Agregó que, sin embargo, la Policía Científica Federal que colabora en la investigación del caso, está realizando otras pruebas "respecto a los residuos hallados en los tinacos, es importante subrayar que estos indicios están siendo analizados tanto por personal del instituto como por personal de la policía científica”.

El director del IJCF dijo que la investigación continúa y siguen haciendo el análisis de pruebas, las cuales todavía pueden arrojar datos importantes para el esclarecimiento de los hechos.

