Silvia Vargas Escalera iba a la escuela cuando fue secuestrada por una banda llamada Los Rojos en 2007. Su cadáver fue hallado más de 15 meses después.

Hoy, a 11 años del caso, sólo hay un delincuente sentenciado y su padre, Nelson Vargas, busca justicia y que todos los implicados reciban su condena.

​El secuestro

Silvia Vargas Escalera, de 18 años, fue secuestrada el 10 de septiembre de 2007 cuando iba de su casa, ubicada en la Magdalena Contreras, al Colegio Alexander Bain, en la colonia Las Águilas. Eran alrededor de las 6:30 horas.

Su papá, Nelson Vargas, llamó varias veces al celular de su hija y en ninguna contestó, hasta que le respondió la voz de un hombre. Le dijo que su hija estaba secuestrada y le exigió 3 millones de dólares para liberarla.

Después de varios intentos de negociación, Vargas recibió la última llamada de los secuestradores el 27 de septiembre de 2007. Le dijeron que no le iban a dar una prueba de vida y que ya no volverían a marcar.

Más de un año después, en diciembre de 2008, el cadáver de Silvia fue encontrado en una casa de seguridad ubicada en San Miguel Xicalco, Tlalpan.

La banda de secuestradores llamada Los Rojos estaba liderada por Cándido Ortiz González y sus hermanos Miguel, Raúl y Óscar, éste último era chofer de Silvia.



Según información de inteligencia de la Policía Federal, Los Rojos comenzaron a secuestrar desde 1996 hasta 2008 y están relacionados con al menos 11 denuncias en el ámbito federal, entre ellas por el caso de Silvia Vargas.

Los detenidos



Dos años después del secuestro, el 28 de julio de 2009, fueron detenidos en Veracruz Cándido Ortiz González, Comandante Blanco, y su hermano Miguel, Comandante Tigre, presuntos líderes de Los Rojos.



También fueron capturados Luis Antonio Ricalde Murcia, El Chabelo, y José Antonio Estrada, El queso de puerco, encargados del cuidado de las víctimas.

Nelson Vargas acusó a Oscar Ortiz González, su chofer, de planear el secuestro y asesinato de Silvia.

Dos días después la Policía Federal capturó a Raúl Ortiz González, “el corazón de la banda”, como le denominó Vargas. El Azul, como le apodaban, negociaba y cobrara el dinero de los rescates.

Isidro Solís Medina, El Chilo, integrante de la banda, fue liberado, aunque a Vargas nunca le constó que haya participado en el secuestro de su hija.

También fueron detenidos Jorge Luis Terán Oela, El Primo, y Martín Enríquez Monroy, El Chelas, quien custodió y alimentó a Silvia Vargas dentro de la casa de seguridad. Además, llevó a las autoridades hasta donde Silvia estaba enterrada bajo una lápida.

El Chelas es el único de los secuestradores sentenciado por el plagio y asesinato de Silvia. El 27 de mayo de 2014, un juez lo condenó a 52 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

El 16 de noviembre de 2010, Ramona Camacho Valle, de 33 años, fue detenida en Guasave por presuntamente participar en el secuestro y al menos otros 10. Ella dijo haber sido pareja sentimental de Jorge Luis Terán Olea.

El año pasado, el 27 de octubre de 2017, aseguró que sólo una persona había sido sentenciada y siete más estaban vinculadas a proceso.

Un detenido que no era

Ayer se informó sobre el arresto en Estados Unidos de Felipe Pérez Landa, El Sureño, presunto líder del grupo de Los Rojos. El delincuente fue repatriado a México.



Al Sureño se le relacionó con el secuestro de Silvia Vargas, pero hoy la PGR aclaró que no está vinculado con ese caso.

Precisó que tiene en su contra una orden de aprehensión por homicidio en Morelos y cuatro más por otros secuestros.

¿Qué dijo Nelson Vargas?



El ex director de la Conade dijo que faltan por ser detenidas entre dos o tres personas; “pero este cuate (El Sureño) no me suena para nada”, añadió.



“Sabes que yo estoy más metido en el expediente que nadie; estoy metido, investigo, checo, porque estos cabrones no van a salir; hay que luchar para que no salgan los que están en la cárcel, el chofer y sus hermanos.

“Me puse a investigar en el momento en que me mandaron la nota (de la detención) y también la gente de Interpol-México me dijo que era cuestión mediática, que a ellos no les consta que (El Sureño) esté implicado en el asesinato de mi pequeña, pero si les consta que es de la banda de Los Rojos”, insistió.





