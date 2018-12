Crimen organizado amenaza a policías en Guanajuato

Milenio Digital

Las amenazas son una realidad, la delincuencia organizada no solo atemoriza a los habitantes, el miedo no solo lo siente en el estado de Guanajuato, sino también sus policías lo viven a diario.



MILENIO realizó un recorrido en los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, e Irapuato, platicamos con policías quienes dieron testimonio anónimo de lo que padecen cada día que salen a trabajar.



Con temor a represalias, piden que no sean filmados ni fotografiados pues temen por su vida. Ulises es policía, a él lo han amenazado: “Me pidieron que dejara de hacer los rondines por una colonia, me dijeron que no los molestara y no sería molestado, que me portara bien y que ya habían acuerdos”, platicó.



Otros elementos, en su mayoría los que trabajan en la zona de los “Apaseos” o de la “Ruta del Huachicol”, prefieren no hablar mucho, dicen que las cosas están muy complicadas y que a diario arriesgan su vida por un sueldo que a penas y llega en promedio a los 8 mil pesos al mes.



“No podemos decir nada, pero sí está complicado, imagínese”, relatan.

Autoridades encargadas de la seguridad en estos municipios reconocieron que algunos elementos son asediados y amenazados por delincuentes.



Juan José González, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Celaya, señaló que “es algo que es inevitable, la situación que se ha venido dando en últimas fechas en nuestro país no es exclusivo de Celaya, y sí ha habido esa zozobra; he platicado con elementos, parece ser que no hay alguno que tenga una amenaza de manera directa y tenemos protocolos”, dijo.



Reconoció que en los últimos meses la cifra de homicidios o delitos violentos se han manifestado en esta zona. “Celaya es la puerta de oro del corredor industrial del bajío, está la carretera más importante del país, es determinante la zona geográfica que se encuentra en el estado, e influye mucho en lo que está sucediendo, tenemos municipios aledaños que tienen situación compleja y lo que le duele a ellos y lo que le duele ellos le afecta a Celaya”, señaló.



A decir de los elementos que trabajan tratando de combatir la delincuencia, pocos denuncian pues no creen al cien por ciento en las autoridades.



Una situación que confirma lo que las estadísticas resaltan. En el país, 27 mil 324 policías federales estatales y municipales reportaron haber sido víctimas de amenazas por parte de delincuentes o personas que dijeron ser miembros del crimen organizado.



Así lo revela un análisis hecho por MILENIO tomando datos de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017 realizada por el INEGI, se desprende que la entidad en la que más policías han reportado amenazas de este tipo es la ciudad de México, en donde el 12.11 % de los elementos aseguraron haber sido víctimas, es decir 9 mil 677 policías reportaron recibir amenazas.



Pero en Guanajuato, el 10 por ciento de la fuerza policial de esa entidad ha sido víctima de amenazas por parte del crimen, para un total de mil 194 uniformados de las distintas corporaciones tanto estatal, como municipales.



Según la Asociación Causa Común, quienes posicionaron a la entidad con 63 asesinatos de elementos de policía, El estado de Guanajuato lidera la lista en todo el país en donde más policías han sido asesinados durante el 2018.



Guanajuato se posiciona por encima de entidades como Guerrero, en donde se tienen contabilizadas 40 muertes de policías hasta el 12 de diciembre, es decir 23 policías asesinados menos que en el estado, y en tercer posición está el Estado de México con 38.