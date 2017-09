Sociedad debe atreverse a denunciar corrupción: Coparmex

Tamaulipas

La sociedad tamaulipeca será distinta como se atreva a serlo, al tener a su disposición el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, la cual es la principal herramienta para denunciar el mal proceder de los funcionarios, declaró Arturo Narro Villaseñor, recién nombrado presidente de este consejo el pasado miércoles y quien entrará en funciones el 6 de octubre.

Estando por definir el plan de trabajo que aplicarán todos los integrantes, además del recurso que se utilizará, el empresario en el área informática y titular de Coparmex Tampico, reconoció que habrá filtros para aquellos organismos que utilicen dicho comité con fines políticos o personales.

¿Cuál es el mensaje que se le da a la ciudadanía del estado con la conformación del Consejo de Participación Ciudadana?, ¿en qué les beneficiará?

Es decirle a la gente que se meta en los asuntos, dé sus opiniones y que deben ser escuchados, además de que vamos a tener toda la información a la mano a fin de detectar, con el establecimiento de los estándares y con las autoridades, toda la información que tengan y conocerla.

Ahora ya cuentan con la herramienta, y si queremos una sociedad distinta, la misma ciudadanía debe atreverse a serlo.

Nosotros como Sistema Anticorrupción Estatal y Nacional se determina si necesitamos más fuentes de información para encontrar otras anomalías, haremos la solicitud para que se provea y así tomar acciones. Esto no significa que toda la información esté pública, pero sí la mayoría.

Otro punto que deseo establecer y es una parte del trabajo que me toca en la zona sur como en otras partes de Tamaulipas, es organizar a la población de forma debida y se institucionalice, los grupos que ya se han ido aglutinando por los diferentes motivos que se han dado y que se juntan a través de chats y por las redes sociales, participan en el arreglo de esos asuntos que los atañen, hay que darles un mecanismo de comunicación específico, reunirnos, aprender los protocolos de cómo podemos participar más, más allá de que cuenten con una representación legal.

¿Qué funciones debe tener el Consejo, una explicación de las tareas que tendrá para atacar la corrupción en Tamaulipas?

Dentro de esas actividades que a nivel estatal como nacional tendrá el Comité y este sistema, es enfocarnos en la prevención, cómo le hacemos para que no nos vuelva a pasar casos como los exgobernadores que han sido denunciados y algunos detenidos, pero lo más importante, es cómo le hacemos para darnos cuenta cuando esté pasando.

Eso ya pasó, aunque aclaro que tampoco estoy para decir borrón y cuenta nueva, no nos corresponde ni son nuestras funciones, deben seguir su proceso por la parte judicial y nos enfocaremos hacia la promoción de una cultura de honestidad y de transparencia. Significa que tenemos trabajo para enseñarle a los niños, a los jóvenes, que ahora la sociedad es distinta, y lo será como se atreva a serlo.

Hay un mecanismo que tampoco es la panacea o que todo está resuelto, cuando apenas tenemos el trabajo inicial para establecer la estructura. Agrego que con esto la población tendrá más conductos para expresar sus anhelos.

¿Qué herramientas van a disponerse para que el ciudadano pueda interesarse en el Consejo y en las acciones que desarrollen?

Vamos a contar con elementos de tipo informático, el internet, las redes sociales, los mecanismos modernos de comunicación y participación, llenando un formulario o hacer una propuesta o denuncia, y en contraparte, todo estará en un sitio que le dé una idea de lo que está sucediendo. Estamos pensando cómo funcionará pues no tenemos un presupuesto asignado por el gobierno.

Y en el caso de quienes desean denunciar, aparecen organismos o personas que presentan las quejas pero que detrás de estas acciones existe un trasfondo político o personal.

¿Cómo poner una línea o detectar casos así?

Como cualquier herramienta ciertamente puede ser mal utilizada por algunas personas, pero debemos de tener la manera de saber cómo hacer las cosas, porque no estamos para decir sobre quién debemos ir o investigar, no es estarlos persiguiendo o atrapando.

Iremos en el sentido de qué está sucediendo, es decir, que no nos aclaran el manejo el dinero del municipio, el por qué se utiliza para campañas publicitarias en lugar de ayudar a los damnificados, por qué no nos preparamos para evitar las inundaciones, por qué no hay suficiente seguridad.

Entonces, ahí vamos a analizar la creación de los accesos que le permita a la gente participar en revisar, aclarar cuentas públicas de las administraciones y en determinado momento intervenir y decir que no quieren eso y mejor hacer otras cosas.

Tras el nombramiento, ¿qué sigue?

Viene la entrega de la constancia que es el próximo 6 de octubre, no sé la hora todavía. No nos han especificado si a partir de este día comenzamos a operar o bien habrá otro día cuando de manera más formal empecemos a fungir dentro del Consejo o si ya debería haber empezado como antes.

Hay que analizar bien las bases y como es la primera vez que se establece no hay a quién preguntarle, ni siquiera a nivel nacional, pero ya con este proceso iremos con el Comité Nacional para delinear la forma de trabajar.





JERR