“Vamos contra el ex fiscal”, anuncia abogado de Lozoya

México

El ex fiscal electoral Santiago Nieto violó el Código de Ética de la PGR y la ley, por eso “vamos jurídicamente contra él”, hasta lograr que enfrente a la justicia, dijo a MILENIO Javier Coello Trejo, defensor del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya.

Sostuvo que sin importar que haya declinado en su intento de ser reinstalado en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Ministerio Público de la Federación tendrá que citarlo a declarar, luego de que el miércoles se presentaron dos denuncias penales en su contra.

“La instrucción (de Lozoya) es muy clara, actuar en este caso conforme a derecho para que se haga cumplir la ley”.

El penalista acusó a Nieto ante la Procuraduría General de la República (PGR) por violación a la Ley de Amparo y ejercicio indebido del servicio público.

En entrevista, afirmó que aportó “pruebas contundentes, irrefutables” para demostrar que el ex funcionario actuó ilegalmente contra el ex director de Pemex, a quien no solo difamó, sino que colocó en indefensión al negarle su derecho a ser citado a declarar y conocer los delitos que se le imputan.

“No quitaremos el dedo del renglón, vamos jurídicamente contra él, es un hecho irreversible, incluso debo informarle que ya se iniciaron dos carpetas de investigación en su contra. Sin duda, él violó la ley, lo que todavía es más grave tratándose de un funcionario que se supone debió tener alto perfil y conducta ética intachable, lo que indudablemente no ocurrió”, puntualizó.

Señaló que el ex titular de la Fepade debe ir ante la justicia para responder por sus actos, pues reveló datos reservados contenidos en una carpeta de investigación.

Además de que incumplió la orden de la juez Octavo de Distrito en materia de amparo, Luz María Ortega, dentro del juicio de garantías 839/2017.

“Aunque el señor (Nieto) se haya desistido de continuar como fiscal, el delito ya lo cometió, qué voy a comentar sobre él, pues que el señor es un mentiroso y bocón, la boca lo mató”.

Coello denunció al ex fiscal por dos razones: una porque se negó a darle acceso a la carpeta de investigación, lo que colocó en indefensión jurídica al Lozoya; la segunda debido a que evitó citar a declarar al ex director de Pemex a pesar de que desde hace unas semanas obtuvo una suspensión definitiva en la que una juez le ordenó que lo hiciera.