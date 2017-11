Fiscal de Durango presenta su renuncia

Durango

El Congreso de Durango recibió la renuncia con carácter de irrevocable del hasta hoy, Fiscal General, Ramón Guzmán Benavente.

Por lo que la comisión de Justicia analizará la propuesta del gobernador para que entre Ruth Medina Alemán, quien funge como vicefiscal.

"Tampoco urge que se haga mañana o pasado, sí ya tuvimos seis meses a una Vicefiscal trabajado, se encuentra ahí como encargada de la dependencia, cuál es la prisa, vamos a ver si lo ratificamos o no, vamos a valorarlo".





El presidente de la Comisión de Justicia, Luis Enrique Benítez Ojeda apuntó que no hay prisa en la nueva designación, pues a pesar de que el mandatario ya hizo el nombramiento, debe ser el poder legislativo a través de esta comisión, la que lo avale y apruebe.



Guzmán Benavente se desempeñó en este cargo desde el 15 de septiembre de 2016, pero por problemas de salud le impiden continuar al frente de la dependencia.



"No hay prisa y lo analizaremos con toda tranquilidad para que sea una decisión basada en las necesidades de la ciudadanía, porque hasta hoy, la Fiscalía ha dejado mucho que desear, no se cumplió el plan de trabajo anual que se nos presentó y si durante más de seis meses, se ha trabajado sin un fiscal, bien se puede seguir así, no vamos a apresurarnos porque tenemos que cumplirle a la sociedad con aprobar al mejor perfil", apuntó Benítez Ojeda.



El gobernador José Rosas Aispuro confía en que los dipautados valoren la trayectoria profesional de Ruth Medina Alemán y ratifiquen su nombramiento.



Ante esto, Benítez Ojeda destacó que el nuevo perfil debe contar con capacidad, experiencia y sobre todo de resultados, porque hasta hoy ha sido un año perdido en procuración de justicia



dcr