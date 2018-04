"No quieren pagar multas pero incumplen reglamento vial"

Ciudad Victoria

El director de Tránsito en Ciudad Victoria, Leoncio Ariel López Talamantes informó que el 90 por ciento de los conductores que son infraccionados piden que se les condone la sanción ya que no quieren pagar la multa las que no se generarían si se cumpliera con el reglamento.

Señaló que anteriormente en la capital tamaulipeca generaban hasta 11 mil semanales y actualmente rondan en 400.

Indicó que entre las principales causas de infracción es por no utilizar el cinturón de seguridad, cruzarse los altos en las vialidades y el exceso de velocidad, y cuando se aplica la infracción responden de forma molesta, aunado a que desconoce el reglamento vial.

Por lo que insistió en que si realmente se quiere un cambio, hay que cumplir el lineamiento que corresponde, que además tiene como objetivo prevenir en caso de algún percance.

“90 por ciento está molesto no quieren bajar de su auto, ni quieren entregar la documentación cuando se le requiere, me puede mostrar su licencia, y responde no la traigo, o el porqué te lo tengo que mostrar ; la tarjeta de circulación, no la traigo”

Finalmente dio a conocer que iniciarán una promoción para entregar en forma gratuita el reglamento de Tránsito , pues -dijo- sí tienen tiempo para textear por celular, entonces pueden disponer de tiempo para leer el reglamento.

ELGH