Dan 10 años de cárcel a Andrés Granier por desvío

Ciudad de México

El Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de Tabasco condenó a 10 años de cárcel al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, por el desvío de más 196 millones de pesos del Seguro Popular en 2010.

La Fiscalía General de Tabasco informó en un comunicado que “se le impuso como pena 10 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como la reparación del daño al erario público del Estado de Tabasco”.

TE RECOMENDAMOS: Ex gobernador Granier enfrenta nuevo cargo

“Las indagatorias por estos hechos se relacionan con un faltante de 196 millones 918 mil 209 pesos y 60 centavos del sector salud, pertenecientes al cuarto año de la administración anterior, mismos que deberán ser reintegrados al patrimonio estatal representado por el Poder Ejecutivo”, detalló la dependencia.

Además, el ex mandatario deberá pagar una multa de 525 días y le serán suspendidos sus derechos políticos en tanto permanezca privado de su libertad.

TE RECOMENDAMOS: Amparan a Andrés Granier y a su ex secretario de Finanzas

La FGE formuló desde 2013 acusaciones contra el ex gobernador en más de 30 expedientes. Por el llamado “desfalco a Tabasco”, continúan prófugos de la justicia el ex secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata; el ex secretario de Obras Públicas, Héctor López Peralta y el ex director Administrativo, Adalberto Vázquez Gómez.





nerc