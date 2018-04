México no necesita comisiones internacionales para resolver crímenes: Miranda de Wallace

Ciudad de México

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, dijo que en México "no necesitamos comisiones internacionales de la verdad para poder resolver casos", como la desaparición y asesinato de los tres estudiantes en Jalisco, aunque reconoció que es necesario fortalecer las áreas periciales.

Tras expresar su pésame y solidaridad con las familias de los estudiantes, asesinados por el cártel de Jalisco tras ser confundidos con integrantes de un grupo rival, la activista reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía de Jalisco.

"Es muestra de que si se utilizan los recursos de manera adecuada pueden resolverse casos tan significativos como éste y lo mismo se pudo haber hecho en el caso Ayotzinapa, es decir, no necesitamos comisiones internacionales de la verdad", señaló.

Miranda de Wallace aseguró que en nuestro país tenemos instituciones fuertes que cuando se ponen a trabajar tienen todo lo necesario para dar resultados.

"En este caso fue fundamental la presencia del doctor Samuel González, asesor de Alto al Secuestro, para poder resolver este caso", apuntó.

En el aspecto jurídico, mencionó que el caso de los estudiantes debería ser investigado como secuestro, a pesar de que la Fiscalía no lo reportó como tal, ya que reúne las características del tipo penal contenidas en el artículo 9 de la Ley General en la materia, como realmente fue y la orden de aprehensión fue decretada por este delito.

"Clasificar incorrectamente delitos de secuestro es un tema que ha venido sucediendo en muchos estados, bajo el rubro 'otros delitos que atentan contra la libertad personal' de manera mensual reportan al Secretariado Ejecutivo, delitos que cumplen los requisitos para ser clasificados como secuestro pero que no son considerados graves (desaparición, privación ilegal de la libertad, entre otros) y en consecuencia, se da un pase de impunidad a quienes los cometen", añadió.

Al mes de marzo, abundó, hay 3 mil 722 delitos en este rubro. "Por ello, hacemos un llamado a todos los fiscales y específicamente a las UECS para que se apeguen a lo que marca la ley para tipificar el delito de secuestro".

En el aspecto pericial, abundó, es de suma importancia fortalecer estas áreas ya que las instituciones se enfrentan a que los delincuentes tratan de desaparecer las huellas del delito, las áreas periciales no reciben recursos económicos o no llegan a donde deben llegar. Es importante integrar grupos de fusión y supervisión para casos relevantes, ya que el sistema penal acusatorio ha impuesto muchas obligaciones a esta área. En el caso que nos ocupa, el área pericial fue fundamental para que el crimen no quedara impune.

"Aún existen muchos jueces con criterios sumamente protectores de derechos del imputado más no de la víctima, y por si fuera poco, hay comisiones de derechos humanos que cortan la libertad de la Fiscalía, como en el presente caso donde ponen una mordaza sobre una investigación que probablemente tiene conexión con lo que les pasó a los estudiantes, esto se traduce en una gran impunidad y abandono de las víctimas".

Desde el punto de vista social y criminal, enfatizó que este caso es reflejo de cómo los delincuentes desde muy jóvenes y ante la falta de oportunidades, van escalando en su carrera delincuencial, empiezan cometiendo delitos menores como robo de autopartes o halconeo, pasan por narcomenudeo y llegan incluso al sicariato o narcotráfico, cometiendo terribles atrocidades como disolver cuerpos en ácido.





