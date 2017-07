Realizan foro en Saltillo para definir estrategia de seguridad

Saltillo, Coahuila

Con el objetivo de abrir espacios de diálogo y debate para definir estrategias de prevención de violencia y delincuencia, la Comisión Nacional de Seguridad realizó en Saltillo el Foro número 30 sobre prevención de conductas criminógenas y antisociales.

El Director General de Proximidad Social de la División de Gendarmería de la Policía Federal, Miguel Ángel Martínez Colunga, comentó que estos foros son parte de un programa nacional que implementa la Policía Federal.

En el foro participan Sociedad Civil Organizada, el Sector Empresarial, Religioso, Policía Estatal, Municipal y Fuerzas Armadas.



En cada foro se presentan especialistas de alto nivel para abordar temas como la prevención del delito, la violencia y la delincuencia que se ha generado en las diferentes entidades federativas, desde puntos de vista criminológico, sociológico y antropológico.

Alejandra Wade, Presidenta del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC), expuso que a través de estos foros expertos y ciudadanía pueden tener un intercambio de información para abonar a la implementación de medidas para atender problemas como el suicidio y conductas antisociales en los jóvenes.

Además expuso que Coahuila necesita una estrategia de prevención pues no se debe atacar un delito después de que se presenta, consideró que el Sistema de Justicia todavía no es suficiente por lo que no hay una persecución de delincuentes de manera puntual.

“Hoy estamos con este ejercicio apostándole a la prevención para que la ciudadanía empiece a meterse en estos temas y de aquí nuestra invitación es que se generen equipos de trabajo dentro de las corporaciones para que ellos puedan diseñar la estrategia integral", concluyó.

rcm