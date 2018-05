CNBV debe entregar informes de 23 empresas ligadas a Javier Duarte

Ciudad de México

Un juez federal acordó solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre los movimientos financieros de 23 empresas fachada que supuestamente sirvieron para triangular recursos públicos del gobierno de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte.

En una audiencia celebrada este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Norte, en la Ciudad de México, el juzgador también aprobó que se pida a la CNBV información sobre una cuenta bancaria del ex operador financiero de Duarte, Javier Nava Soria.

El fiscal federal explicó al juez de control, Gerardo Moreno García, que era necesario conocer dichos datos para la Procuraduría General de la República para fortalecer su investigación.

La PGR necesita conocer los informes sobre la apertura de cuentas y movimientos que se realizaron del 1 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2016, por parte de las 23 compañías que se cree que sirvieron de “fachada” para desviar dinero público.

Javier Duarte cuestionó la petición del fiscal de la PGR; el ex gobernador manifestó que no veía vínculo entre las empresas y su administración.

Duarte explicó que correspondía a otras áreas supervisar las contrataciones, pero él no sabía de estas empresas. Se preguntó cómo es que se le quiere relacionar con las compañías.

El juzgador pidió al ex mandatario esperar a otra audiencia, porque en este momento se encuentran en etapa de actuaciones.

El fiscal de la PGR también pidió al juez federal ordenar a la CNBV entregar la información sobre los movimientos que realizó Javier Nava Soria en la institución crediticia de Cibanco, en el periodo que comprende de 2010 a 2016.

El ex operador financiero expresó que todas sus cuentas ya se encontraban aseguradas por parte de la PGR.

La PGR solicitó al juzgador que se guarden también los datos personales de los imputados; el juez acordó a favor de la petición del fiscal federal.

El pasado 16 de mayo, la Fiscalía General de Veracruz presentó más de 80 datos de prueba contra el ex gobernador Javier Duarte, a quien acusó de un presunto desvío por 220 millones de pesos, de no realizar la entrega recepción de la administración estatal y de utilizar su influencia política para usar un helicóptero oficial para presuntamente escapar de la entidad.

“¿Qué hice? Quiero que me aclaren y me precisen las conductas delictivas que me imputan. Quiero que aclaren mi participación en estos hechos”, declaró Javier Duarte a los agentes del Ministerio Público de la Ciudad de México que sirvieron de intermediarios para formular las acusaciones de la mencionada fiscalía.

En las salas de audiencia del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en el Reclusorio Preventivo Norte, Júpiter López, juez de control, pidió a la defensa del ex gobernador, explicarle a su cliente que las dudas y aclaraciones representan temas de fondo y que esto se abordará en otras audiencias.

Javier Duarte solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica; Júpiter López programó la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 20 de mayo.

