Avalan iniciar juicio político contra Roberto Sandoval

Ciudad de México

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit aprobó el acuerdo para iniciar dos procedimientos de juicio político contra el ex gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, a quien se le señala de realizar manejo indebido de recursos públicos.

El ex gobernador podría enfrentar el juicio político si el pleno del Congreso local aprueba el acuerdo legislativo emitido esta tarde.

TE RECOMENDAMOS: Gobernador de Nayarit niega enriquecimiento ilícito

Durante la sesión de la comisión, se analizaron dos denuncias en las que se acusa al ex mandatario del presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos y de manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.

Además se inició procedimiento de juicio político contra Mario Alberto Pacheco Ventura, ex secretario de Administración y Finanzas; Héctor Salomé Parra Zavala, ex director de Fondos de Pensiones y contra Luis Antonio Apaseo, ex titular de la Contraloría General.

Los tres ex funcionarios participaron en la administración de Sandoval Castañeda de 2011 a 2017.

Además de los ex servidores públicos, la comisión aprobó iniciar un juicio político contra cuatro magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por actos cometidos en perjuicio de los intereses públicos.

Los magistrados señalados son Catalina Ruiz, Agustín Flores, Raymundo García y Jesús Ramírez.

nerc