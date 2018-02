Colima: alertan sobre “‘cacería’ de criminales”

Colima

A tres días de que el estudio Seguridad, Justicia y Paz que presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública posicionara a Tecomán, Colima, como el municipio más violento en todo México, en la comunidad de Madrid del estado fueron distribuidos algunos volantes que alertan sobre una "limpieza social".

Los panfletos se advierte que debido a la ola de violencia generada en últimas fechas, un grupo ha determinado realizar "una cacería" de delincuentes a partir de las 10 de la noche y señalan que pueden "caer inocentes".

El texto, desplegado en una cuartilla, hace alusión a una serie de actos delictivos como robo, homicidio, robo con el uso de motocicletas, distribución y consumo de droga, ataca además a la clase política por "hacerse los ciegos" ante las condiciones actuales en materia de inseguridad, y agrega que la organización, sin especificar cuál, ha tomado la decisión de actuar contra toda aquella persona que vean en la calle a partir de la hora mencionada.

El volante continúa con amenazas hacia determinados grupos y llama a la convivencia familiar, además, al final del mismo, hacen un llamado para que aquellas personas a quienes llegue el texto a sus manos, lo repliquen y lo difundan, pues aseguran que "su organización no tiene tiempo de repartirlo casa por casa".

Al respecto, la policía de Tecomán informó no tener conocimiento sobre el documento; sin embargo, esta respuesta se obtuvo del área de cabina, donde se atienden las llamadas de emergencia, pues no hubo respuesta por parte de la dirección de la comisaría municipal.

Policías federales consultados por MILENIO indicaron que este tipo de mensajes se ha distribuido desde hace varios meses en municipios como Chilapa, Guerrero, y Texcoco, Estado de México, o bien, a través de servicios de mensajería telefónica, pero, dijeron, lo único que buscan es generar miedo entre la población, además de que consideraron que sería irresponsable su divulgación, pues es precisamente lo que las personas que los crean pretenden.

Algunos vecinos de Tecomán, consultados señalaron desconocer esa publicación, pero consideraron que puede ser solo una especie de "cadena", pues es común que se difunda información de esta índole en redes sociales o por mensajería instantánea a celulares.

"Lo que me mandaron por el celular fue un audio", señaló Rafael, habitante de Tecomán; en dicho audio, la voz de un hombre advierte que "nadie salga a Manzanillo, porque de muy buena fuente me han informado que habrá una movilización muy fuerte", aunque dicho mensaje tiene semanas circulando, explicó Rafael, quien dijo sale de su domicilio a las 4 horas, y jamás ha visto convoy que no sea de Seguridad Pública.