Deja 6 heridos colapso de construcción

El Carmen

Por causas que aún son investigadas, la estructura de lo que sería una nave industrial colapsó la mañana del sábado, en el municipio de El Carmen, dejando a seis trabajadores lesionados.

La situación pudo haber sido catastrófica, de no ser porque en el lugar había fallado el servicio de energía eléctrica, por lo que no se hallaba la mayoría de los soldadores, y no había nadie laborando sobre las vigas.

Los hechos fueron reportados poco antes de las 11:00, en las calles Sendero del Jaral y Revolución, en el Parque Industrial CID, que se localiza a la altura del kilómetro 8 de la carretera a Monclova.

Saúl Everardo Delgado Flores, director de Protección Civil Municipal, informó que socorristas a su mando atendieron a las personas afectadas.

"Llegamos al lugar, y se encuentran seis personas lesionadas, las cuales se trasladan al Hospital Universitario de Monterrey. Las condiciones de salud en general de estas personas me las reportan estables, sin heridas de consideración", comentó el funcionario.

En el lugar se construía una nave industrial de aproximadamente ocho metros de altura, en un área de unos 600 metros cuadrados.

Había 12 postes o puntales de acero, y las labores se hallaban en la colocación de los travesaños, cargadores o montenes que soportarían la techumbre de lámina.

"Pues a simple vista se ve el colapso de la nave, pero se van a hacer las investigaciones correspondientes para ver cuál fue el origen, y por qué se colapsó la nave", recalcó el director de Protección Civil de El Carmen.

A causa del impacto de la estructura, quedó derribada parte de una barda que apenas era construida. Postes y travesaños quedaron en el suelo, como quedaron también semanas de arduo trabajo y una importante inversión económica.

Las autoridades investigan las causas del incidente, para lo cual se colocó una cinta en el perímetro y evita el paso de trabajadores. La obra permanecerá cerrada hasta que concluyan los peritajes.

"Ahorita vamos a ver cuáles serán las medidas que se van a tomar con la empresa. Por lo pronto se queda parada la obra, hasta que ya se determine qué es lo que va a proceder", puntualizó.

Una grúa tipo pluma estaba detenida a un costado. Desde el jueves no operaba debido a una falla.

En el sitio se había suspendido el servicio de energía eléctrica, lo que a final de cuentas resultó benéfico, de lo contrario hubiera habido una importante cantidad de soldadores debajo y sobre las vigas de acero.