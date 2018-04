No es suficiente que Marina reconozca haber disparado a familia: CNDH

Ciudad de México

Es importante, pero no suficiente que la Secretaría de Marina reconozca haber disparado desde un helicóptero a una familia durante un enfrentamiento con presuntos integrantes del Cártel del Noreste en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el domingo 25 de marzo, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

"Es importante, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar la reparación del daño integral, conocer exactamente la verdad de los hechos, qué bueno que ya se reconoce que hubo esta falta de digamos, circunstancial de cuidado, pero hay que analizarla, el que se finquen las responsabilidades que correspondan; no estoy diciendo ni doloso ni culposo; hay que investigar y sobre todo que nos sirva como una garantía de no repetición a este tipo de actos", dijo.

Entre el 24 y 25 de marzo hubo tres emboscadas contra los elementos de la Marina, en las que murieron cuatro presuntos delincuentes y un marino, además de que 12 uniformados resultaron lesionados. Los balazos alcanzaron a una familia que viajaba en una camioneta. Ahí murieron una mujer de 28 años y sus hijas de 6 y 4 años. Al día siguiente falleció su esposo de 25 años.

El pasado viernes la Marina decidió asumir la "responsabilidad social" del ataque en el que murió la familia. En un comunicado informó que se realizarán las acciones correspondientes para proporcionar la ayuda y la reparación integral a los afectados.

Tras participar en la presentación del estudio sobre "Protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los Derechos Humanos", el ombudsman afirmó que ese reconocimiento de la Marina es importante, "pero nosotros integraremos el expediente, haremos el procedimiento que en derecho corresponda, pero, sobre todo, buscando que se cumplan los protocolos de actuación, se cumpla la norma".

Señaló que "nadie está en contra de que se persiga el delito, pero hay que ser congruentes en que esa persecución del delito tiene que tener los cuidados, para evitar el que personas ajenas a los conflictos puedan verse inmersas en estas circunstancias".

Afirmó que agotarán la integración del expediente, para hacer el pronunciamiento que en derecho proceda.

Expresó que "no hay que regatear este reconocimiento (de la Marina), pero hay que complementarlo con acciones que permitan evitar este tipo de incidentes".





