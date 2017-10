Locutor acusa a policías de extorsión; pedían $4 mil

Ciudad de México

Un locutor acusó en redes sociales que policías ministeriales, incluyendo a un comandante en Ciudad Juárez, de extorsionarlo con 4 mil pesos para no ponerlo a disposición de la Fiscalía de Chihuahua.

"Me acaban de detener agentes de la Fiscalía en Ciudad Juárez. Si voy rumbo a mi casa es porque voy por 500 pesos para que no me lleven detenido. Ellos según dicen que el sticker mi carro americano es falsificado. Según ellos me quieren llevar a la Fiscalía y ponerme cargos de falsificación de documentación. Ya les enseñé todos mis papeles del carro, pero siguen diciendo que es un sticker mal. Me acaban de pedir 4 mil pesos para no llevarme a la Fiscalía", dijo en un video difundido en redes sociales.

En un comunicado, la Fiscalía de Chihuahua informó que abrió una investigación respecto a la denuncia pública que hizo el locutor, quien señaló ser víctima de extorsión por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación en Ciudad Juárez.

En el video, el locutor lleva 500 pesos a los policías, pero éstos insisten en cobrarle el resto, por lo que lo siguen hasta la estación de radio donde trabaja.

El locutor contó que no salió de la estación y los agentes entraron al lugar para preguntar por él.

César Peniche Espejel, fiscal estatal, instruyó determinar la posible comisión de un delito, así como la identidad de los presuntos policías implicados.

"Reitero que no se van a tolerar conductas que trasgredan la Ley, las cuales traicionan tanto a la sociedad, como al gobierno mismo, trátese de quién se trate", expresó.







