A un año, exigen justicia para Paola, transexual asesinada

Ciudad de México

A más de un año del asesinato de Paola, trabajadora sexual de la comunidad LGBTTTI, sigue impune, debido a que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no ha ejecutado la orden de aprensión en contra del presunto responsable, declaró aseguró Luis Alberto Muñoz, abogado de EQUIS, Justicia para Todos A.C.

Muñoz señaló a Arturo Felipe Delgadillo Olvera, de 36 años, como presunto culpable del homicidio y denunció que fue liberado por la Procuraduría el 2 de octubre por falta de elementos.

"La Policía Ministerial no ha implementado la medida de protección que consiste en una escolta personalizada para Kenya Cytlally Cuevas Fuentes, testigo de los hechos y quien ya ha recibido amenazas de muerte, y fue ordenada por una juez de control de la Ciudad de México", dijo.

El litigante declaró que resulta preocupante que se tenga una respuesta negativa de las autoridades de la capital.

"La policía ministerial, el Centro de Atención a Víctimas del Delito Violento de la propia PGJ capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública no han hecho nada por capturar al probable responsable, mientras que la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, nos dio la espalda", indicó en conferencia de prensa.

Aceptó que los mecanismos nacionales han reaccionado bien, lo mismo que la Policía Municipal del Estado de México, pero quien no ha hecho su trabajo son las autoridades de la Ciudad de México, salvo la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad y Expresión de Genero y Feminicidio, Unidad de Investigación 20-1, "que solicitó una nueva orden de aprensión y fue otorgada el 19 de octubre de 2016".

Indicó que se levantó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México debido al mal trato y muestras de xenofobia que recibió Kenya por parte de uno de los encargados "de recibir quejas", de esa institución.

"Me siento en riesgo": Kenya Cuevas

Kenya Cuevas, activista y testigo del crimen, afirmó sentirse en riesgo porque "en enero recibí amenazas de muerte. Me han seguido, me siento acosada en las calles, no puedo transitar libremente esta ciudad, pese a que soy una defensora de los derechos humanos".

Manifestó que es lamentable que las autoridades de la Ciudad de México no actúe en la medidas cautelares a las que tiene derecho "por esa transfobia que se vive".

Recordó que ha sido voluntaria de la asociación "Letra S" desde hace algunos años en centros penitenciarios para la comunidad LGBTTTI que padece VIH, así como la población en situación de calle que tiene dicha virus.

El hecho

El 30 de septiembre de 2016, Paola estaba laborando en la avenida Puente de Alvarado, cuando Arturo Felipe Delgadillo Olvera, se acercó a varias trabajadoras sexuales y sólo ella aceptó la propuesta de 200 pesos por el servicio.

Abordó el auto del presunto asesino y a 30 metros se escucharon disparos. Uno de ellos le dio en el pecho, a la atura del corazón. Murió en el lugar.

Delgadillo Olvera, fue detenido en el lugar y llevado a al ministerio público en Cuauhtémoc, declaro ser guardia de seguridad y trabajar para Jaime Aldape, su arma Pietro Beretta, calibre 9 milímetros está registrada para usar durante sus horas de trabajo. Y por faltas de pruebas, fue liberado el 2 de octubre de 2016.

