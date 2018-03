Pronto habrá conclusiones en caso Iguala, dice cancillería

Ciudad de México

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tendrán “muy pronto” las conclusiones del caso, dijo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas; sin embargo, los familiares de los jóvenes desaparecidos exigieron no dar carpetazo al asunto.

“Se necesitan todavía esfuerzos adicionales para tener resultados contundentes en todos los aspectos aún pendientes, pero también estamos conscientes de que muy pronto estaremos en capacidad de mostrar conclusiones”, aseguró el funcionario durante la audiencia sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Ante estas declaraciones, Hilda Joaquina, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, dijo que ve con “preocupación lo que dijo el señor Cabañas, que pronto dará por concluido el caso Ayotzinapa, no sabemos a qué se refiere, pero nosotros como padres no aceptamos ninguna conclusión hasta no dar con el paradero de nuestros hijos”.

Durante la audiencia, los familiares de los normalistas reprocharon al Estado mexicano no tener avances en la investigación, por lo que demandaron un nuevo plan de trabajo y garantizar que el proceso electoral no será un obstáculo para las indagatorias. Además, lamentaron que debido a los comicios, el gobierno mexicano pretenda suspender la próxima audiencia pública programada para mayo.

“Cómo pueden garantizarnos en estos momentos que su gobierno corrupto y asesino que está en elecciones, que ustedes están representando, no tenga la intención de cerrar el caso de los 43 normalistas, cómo nos aseguran que al fiscal no lo van a presionar para cuando acabe el sexenio haga válida lo de la mentira histórica, si tan siquiera es tan grande el cinismo del estado mexicano, que no tenemos procurador de la república mexicana, pero eso lo hacen para poder manipular las elecciones a su antojo”, reprochó Mario César González Contreras, padre del estudiante desaparecido Manuel González.

Mario César demandó la apertura de los penales “para que nuestros abogados interroguen a todos aquellos presos que crean convenientes, y que también se lleven a cabo los paquetes de incentivos, para aquel que quiera hablar en su momento y diga la verdad”.

El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, dijo que a pesar de que el estado mexicano se comprometió a cumplir 11 puntos de la investigación en un lapso de junio a octubre de 2017, “a la fecha ninguno de estos puntos se han cumplido, al contrario, 80 por ciento de ese cronograma aparece con incumplimiento, la línea que tiene que ver con el Ejército mexicano, con la policía federal, autoridades estatales del estado de Guerrero permanecen totalmente incumplidas”.

Por su parte, el fiscal Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del caso Iguala, les aseguró a los padres que llegarán a “saber todo lo que ocurrió, deslindar las responsabilidades, sin excepciones, y naturalmente que reciban ustedes todos los derechos”.