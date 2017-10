Choca contra muro por discutir con su pareja

Monterrey

Tras una discusión, una pareja que viajaba en una camioneta, se estrelló contra un muro divisorio al perder el control del volante sobre la avenida Gonzalitos, entre Morones Prieto y Constitución.

El accidente ocurrió a las 00:50 de este domingo, cuando los tripulantes se dirigían en dirección de sur a norte.

Por fortuna los pasajeros no resultaron lesionados; sin embargo, fueron atendidos por paramédicos de una ambulancia particular y elementos de Protección Civil de Monterrey, pero no fue necesario su traslado a un hospital.

Al sitio también acudieron policías municipales y agentes de Tránsito para abanderar el vehículo y evitar otro accidente en la zona.