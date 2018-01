Choca unidad del transporte con tren ligero, hay tres lesionados

Guadalajara

Una unidad del transporte público chocó de manera aparatosa contra el Tren Ligero en la estación España, tras el percance tres personas resultaron lesionadas.

Las autoridades señalan que aparentemente el camión intentó ganarle el paso al tren el cual circulaba de norte a sur y al no conseguirlo, este terminó casi completamente volcado. El chofer de la unidad de transporte público abandonó la escena del accidente mientras que el del tren fue entregado al ministerio Público.

A pesar de lo aparatoso del accidente sólo 3 personas resultaron lesionadas y se reportan en estado de leve a regular se trata de una menor de aproximadamente 11 años y su madre de 25, ambas pasajeras del camión y un joven de 25 años trabajador del tren y mismo que viajaba como pasajero.

"El camión estuvo a punto de volcarse afortunadamente no fue así por los tensores del tren, el horario permitió que no evolucionara a más lesionados precisamente porque ya no llevaban mucha gente abordo", detalló Miguel Ángel Santana, coordinador de rescate urbano.

Elementos de la Policía vial, Siteur, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Cruz Roja y Militares acudieron a la zona para apoyar en las labores de liberación de vehículos, rescate y atención de los lesionados.

Los rescatistas señalaron que las maniobras se prolongarán toda la noche por lo que es probable que el servicio del Tren Ligero se vea afectado en las primeras corridas del jueves.

“Estamos previniendo que va haber problemas de circulación porque tienen que hacer la Procuraduría las pesquisas correspondientes, liberar la escena y posteriormente darle mantenimiento a las líneas que sufrieron daños, muy posiblemente las primeras corridas se vean afectadas, porque está atravesado el minibús y hasta que no se recuperen las cuatro llantas no se quita el riesgo”.

MC