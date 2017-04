“Me dijeron que en cualquier rato podía pasar una chingadera”

El alcalde de Alcozauca, Nicolás Diego Herrera, confirmó que estuvo secuestrado durante más de 24 horas, aunque aseguró que fue liberado sin pagar rescate.

Señaló que sus agresores cuidaron mucho no lesionarlo, atemorizados por el despliegue de policías que se dio al momento en que trascendió el plagio.

En Chilpancingo, Diego Herrera explicó que alrededor de las 9 horas del viernes pasado se dirigía de Tepecoacuilco hacia Olinalá, tras visitar a un hermano enfermo.

Circulaba por la carretera interestatal que comunica a la zona norte con la Montaña y antes de llegar a Papalutla, de un crucero salieron dos hombres armados, quienes vestían de negro, tenían el rostro cubierto con pasamontañas y dispararon al aire.

Al escuchar las detonaciones el alcalde optó por detener su auto, en el que también iban su esposa y sus tres hijas, a las que los delincuentes amagaron para obligarlas a bajar, mientras que a él se lo llevaron por la fuerza.

Narró: "Se subieron a la parte de atrás, me dijeron que no volteara a verlos y movieron el espejo retrovisor... me obligaron a seguir de frente, subimos un cerro y llegamos a un crucero de terracería, doblamos hacia la izquierda y al avanzar como 300 metros me ordenaron que detuviera el vehículo, hasta entonces me pasaron a la parte de atrás y me cubrieron la cara".

Unos 25 minutos después llegaron a la casa de seguridad. A las pocas horas, los captores comenzaron a observar que había un despliegue importante de patrullas de la policía estatal.

Diego Herrera se identificó ante los delincuentes como una persona dedicada al transporte público. Sin embargo, al revisar sus pertenencias los secuestradores se percataron de que en realidad era alcalde.

"Cuando ellos se enteran de que yo era presidente municipal, de inmediato les nace la preocupación porque comienzan a ver que hay mucho movimiento de las camionetas de la policía del estado", refirió.

Como a las 18 horas del mismo día, los captores le permitieron al alcalde comunicarse con su esposa, la que le dijo que ya estaba en Tlapa, que había sido auxiliada por policías y que seguramente ellos habían dado parte a más instituciones.

Al final, refirió Diego Herrera, los delincuentes solamente se llevaron el dinero en efectivo que tenía al momento de la captura, algunas pertenencias y no quisieron que les dejara la camioneta.

"Me condujeron a un punto y me dejaron al volante de la camioneta, cuando pude quitarme el trapo de la cara vi que estaba cerca de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, y manejé hasta llegar a Tlapa, ya era la madrugada del domingo 16 de abril", abundó.

Con ello, manifestó que no pagó rescate, tampoco lo golpearon y que después de saber que era presidente municipal el trato cambió para bien.

Puntualizó: "Siempre fueron dos personas, desde una comunidad les informaron que ya había puestos de revisión y dijeron que las cosas ya se estaban poniendo muy calientes, que en cualquier rato podía pasar una chingadera".