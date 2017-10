Vinculan a proceso a ex auditor de Chihuahua

Chihuahua

La Fiscalía General de Chihuahua presentó ante los tribunales a dos ex funcionarios del ex gobernador César Duarte por el delito de peculado: Pedro Mauli Romero Chávez, ex secretario de Finanzas del PRI y al ex auditor Superior, Jesús Esparza Flores.

A Romero Chávez, quien fue arrestado la mañana del viernes en Chihuahua, se le acusó de desviar -en contubernio con ex funcionarios del gobierno del estado- 63 millones de pesos del erario público hacia la dirigencia estatal del PRI.

“El imputado cometió el delito tipificado en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, al recibir durante los años 2014 al 2015, de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, mensualmente 3 millones de pesos.

“Asimismo, partidas adicionales en los meses de diciembre de 2014 y 2015; una por 3 millones 666 mil 667 pesos y la segunda por 3 millones 166 mil 666 pesos”, precisó el agente del Ministerio Público ante la juez de Control Sandra Zulema Palma.

Se detalló que las investigaciones acreditaron que el dinero que recibió, provenía de las arcas del gobierno estatal, recursos por la cantidad de 63 millones 833 mil 333, de la cuenta 0166143970, banco BBVA Bancomer, de la Secretaría de Hacienda.

El próximo miércoles se resolverá la situación jurídica del imputado, a quien se le fijó la medida cautelar de 12 meses de prisión ante el riesgo de que se pueda sustraer de la acción de la justicia; su defensa, abogado Jesús Domínguez, solicitó a la Juez de Control que se declarara incompetente debido a que el delito que se le imputa es de carácter federal.

Por otra parte, se dictó un nuevo auto de vinculación a proceso en contra del ex auditor Superior del Estado, Jesús Esparza Flores, por el delito de peculado agravado, al desviar aproximadamente seis millones de pesos en perjuicio de las arcas públicas.

“Esparza Flores simuló cuatro procedimientos administrativos de contratación de servicios profesionales con la empresa “Kepler Soluciones Integrales S. C.”, con la transferencia de las siguientes cantidades: 1 millón 566 mil pesos; 1 millón 461 mil 600 pesos; 1 millón 310 mil 800 pesos y 1 millón 136 mil 800 pesos”, se indicó.

Cabe destacar que el ex auditor fue detenido a través de una orden de aprehensión el pasado 10 de junio en el estado de Chiapas y actualmente se encuentran en prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y ejercicio ilegal del servicio público.

