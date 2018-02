Cesan a director del penal de Chetumal tras denuncias de internas por abusos

Chetumal

El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, solicitó la renuncia inmediata a Eliezer Reyes Chaidez como director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, dentro de las investigaciones que se realizan en torno a una denuncia presentada por internas del penal.

El viernes pasado circularon en redes sociales videos en los que reclusas acusan a una de sus compañeras identificada como Yanze Rodríguez y al director de tener una relación sentimental. Además de que reciben malos tratos, discriminación y abusos.

"Hoy fui amenazada de muerte por Yanze Rodríguez Yáñez y su pareja el director de este penal en Chetumal que muchas mujeres estamos oprimidas por ellos dos, que les tenemos que servir, que tenemos que hacer todo lo que ellos digan y nos hacen pelear entre nosotros. No podemos tener libertad de religión", dijo una de las internas a través de un video en redes sociales.

Blanca Carrillo Hernández, quien está recluida en el penal de Chetumal, dijo en un video que la quieren matar y después simular que fue un accidente, como en varias situaciones.

"Este video llega a constar que si algo me llega a suceder los hago responsables a ellos de mi, ya que me quieren hacer pasar como que me suicidé o que se quemó mi celda por corto circuito; Yanze ya lo ha hecho antes. la celda donde vivo ya la ha quemado antes, ha violado a mujeres con desodorantes, ha hecho muchas maldades y ha quedado impune", dijo.

Elizabeth Díaz Santos acusó que la presidenta del DIF estatal le regaló una lavadora, pero que Yanze se la quitó.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, afirmó que dicha medida es independiente de las responsabilidades penales o administrativas que se determinen al concluir las investigaciones, y que serán aplicadas sin distinción alguna.

Asimismo, agregó que se tiene coordinación directa con la Fiscalía General del Estado (FGE), para la investigación de los hechos señalados en las denuncias, que en lo correspondiente actuará en consecuencia de los resultados de las mismas.

De igual forma, el secretario determinó nombrar como encargado de la dirección del penal a Uriel Córdova Martínez, e instruyó la aplicación inmediata de medidas de seguridad para las mujeres que efectuaron los señalamientos, a quienes se tiene en áreas especiales para su protección y cuidado, así como la garantía del respeto a sus derechos humanos.

En el mismo tenor, la subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, María Mayela Almonte Solís, señaló que en sesión del Comité Técnico Interdisciplinario del Cereso de Chetumal, se atendió a cada interna denunciante así como también se escuchó a las señaladas como parte de la indagatoria que se efectúa.

La funcionaria refirió que como resultado de dicha sesión y para garantizar la vida digna, además de la seguridad para la población de mujeres en el centro carcelario, a partir de la fecha se activaron nuevos protocolos de actuación para todas las actividades en el área femenil.

Fue nombrada una custodia como responsable del área de seguridad, y se continuará con las investigaciones de los hechos denunciados, así como la adopción de las medidas que sean necesarias en favor de las internas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, reiteró su compromiso de velar por la seguridad y la vida digna de la población de los centros penitenciarios de la entidad.





jbh