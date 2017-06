Juez pide a Fepade ampliar pruebas contra César Duarte

Ciudad de México

Un juez federal solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ampliar las pruebas contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, para decidir si otorga la orden de aprehensión que solicitó por peculado electoral.

Sin la presencia del ex gobernador, se realizó la audiencia inicial en la que está implicado junto con siete ex funcionarios de su administración, el ex secretario de Finanzas y Administración del PRI estatal, Pedro Mauli Romero y una diputada federal.

La Fepade los acusa del presunto desvío de 79 millones de pesos para favorecer al PRI.

Duarte, quien es prófugo de la justicia y tiene ficha roja de búsqueda internacional por parte de Interpol debido a una orden de aprehensión por peculado del fuero común, no se presentó a la audiencia ante el juez de control Eduardo Javier Sáenz.

Los siete implicados sí acudieron al Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua y solicitaron al juez la ampliación del plazo constitucional para declarar, por lo que la audiencia de vinculación se programó para el martes 27 de junio a las 9:00 horas.

Estos son Jaime Ramón Herrera, ex secretario de Hacienda de su administración; Jesús Oliva, ex director general de Egresos; Ángel Mézquitic, ex director de Programación y Control de Pagos.

Además del ex director general de Administración; el ex director de Recursos Humanos; el ex secretario de Finanzas del PRI y una diputada federal por mayoría relativa.

El juez solicitó a la Fepade ampliar la información contra Duarte para valorar la solicitud de orden de arresto que solicitó.

“Dicha información requerida será entregada a la brevedad al juzgado con el objeto de que se otorgue la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua”, puntualizó la Fepade.





VJCM