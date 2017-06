Piden audiencia para acusar a César Duarte de peculado electoral

Ciudad de México

La Fiscalía Especial Especializada para Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, solicitó a un juez federal el inicio de una audiencia inicial para presentar cargos contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y ex colaboradores de su administración, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado electoral por aproximadamente 79 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Los delitos electorales y de corrupción van de la mano

La audiencia fue acordada para realizarse el próximo 23 de junio, en la que los ex funcionarios señalados deberán estar presentes, entre ellos, el ex mandatario estatal, éste último de quien se sabe se encuentra fuera del país. El delito que se presume no es grave.

Se espera que ese mismo día el juez ordene la captura del ex gobernador, tras la pesquisa que realizó la Fepade, la cual derivó de la denuncia que presentó la secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Stefany Olmos, quien acusó que en la gestión de César Duarte se retuvo un porcentaje de los salarios de los servidores públicos de la entidad para entregárselos directamente al PRI.

La denuncia establece que entre 2010 y 2016 se realizaron retenciones, entre el cinco y diez por ciento su salario, a los servidores públicos de todas las áreas del estado de Chihuahua, que habrían sumado 79 millones de pesos.

La PGR comenzó a indagar si por estos hechos podría constituirse el delito electoral establecido en el artículo 11, fracción V de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual sanciona a los servidores públicos que soliciten a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.





VJCM