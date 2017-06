La CES y FGJEM niegan espionaje

Toluca

Los titulares de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México negaron el uso del software Pegasus, e incluso atribuyen un costo sumamente elevado espiar a un ciudadano mediante este tipo de mecanismos. Lo anterior luego de que un grupo de activistas en Derechos Humanos y periodistas mexicanos reclamaron por la intimidación a la que están expuestos, que fue dada a conocer por el diario norteamericano The New York Times en días pasados sobre la adquisición que hizo el gobierno federal mexicano de un software que emplea capaz de grabar audio y video a través de los teléfonos celulares personales y espiar a representantes de medios de comunicación, así como activistas sociales.

Además, reveló una lista de entidades que adquirieron el sistema y que supuestamente hacen uso del mismo, donde se encuentra el Estado de México. Alejandro Gómez Sánchez, fiscal mexiquense desconoció el uso del software en el ámbito de la dependencia, aunque admitió que cuentan con equipo de inteligencia que permite intervenir comunicaciones privadas, eventualmente la geolocalización de aparatos celulares.

“Pero lo usamos estrictamente para investigaciones específicas relacionados con temas de secuestros, extorsión, homicidios y básicamente delitos que pueden ser susceptibles de la intervención de comunicaciones privadas en términos de la orden judicial correspondiente. Añadió que la Fiscalía no tiene la capacidad necesaria para poder procesar el volumen de información que señalan las notas de prensa o como fue mostrado el diseño del sistema israelí.

TE RECOMENDAMOS: Asegura CES a sujeto por robo de hidrocarburo en Tejupilco



Por su parte, Eduardo Valiente Hernández, comisionado Estatal de Seguridad (CES) negó rotundamente que en la actualidad cuenten con ese sistema de vigilancia e incluso dijo que no tiene conocimiento sobre su existencia o adquisición previo a su llegada como titular del área. “En lo que llevo al frente del área no tengo conocimiento de haber empleado ese sistema, definitivamente. Pero le aseguro que en la actualidad no contamos con ese mecanismo”.

Al parecer este mecanismo que interviene aparatos telefónicos, inicia con un SMS o mensaje privado e infecta el teléfono para espiar al usuario hasta el punto de usar la cámara y el micrófono para vigilarlo. Se llama Pegasus y es un software malicioso diseñado para recabar información de teléfonos móviles, el programa se vende únicamente a gobiernos, su propósito central es vigilar a organizaciones criminales y terroristas.

KVS