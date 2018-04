Con certificación, ocho de cada 10 policías locales

México

El 78 por ciento de los policías estatales y municipales del país cuenta con pruebas de control de confianza aprobadas y vigentes y entre el 22 por ciento de los elementos que no cumple con ese requisito legal para desempeñarse en funciones de seguridad pública, 9 por ciento no aprobó las evaluaciones y el resto no ha actualizado esos exámenes que tienen una vigencia de tres años.

De acuerdo con el Informe de la Evaluación de Control de Confianza al Personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, con corte de marzo difundido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), una proporción similar de falta de certificación existe entre los elementos federales evaluados en control de confianza, pues 79 por ciento cuenta con evaluaciones aprobadas y vigentes, es decir, 21 por ciento no aprobó o no renovó las evaluaciones.

Entre los elementos de la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y el personal adscrito a los penales federales, en promedio no aprobó los exámenes de control de confianza 2 por ciento y el resto están pendientes de resultado o de evaluación, o bien, de la renovación de este instrumento de certificación.

Para la emisión del Certificado Único con el cual deberán contar todos los policías del país, los elementos deben ser evaluados en competencias básicas con vigencia de tres años.

En el país suman, de acuerdo con el SNSP, 338 mil 268 policías locales —municipales y estatales— tomando en cuenta a todos quienes se desempeñan en labores de seguridad pública, mandos y operativos de las corporaciones de seguridad pública, prevención y reinserción social, así como de la procuradurías generales de justicia.

Están activos y han sido evaluados por lo menos en una ocasión 98 por ciento, es decir, 332 mil 520 elementos. De ellos aprobó los controles de confianza el 88 por ciento, mientras que no aprobó 9 por ciento.

Solo están pendientes de resultado y de evaluación 4 por ciento, que suman 11 mil 465. Del total de 33 mil 268 elementos de seguridad pública local, 262 mil 570 tiene vigentes sus evaluaciones.

En el ámbito federal se contabilizan 65 mil 658 elementos de seguridad, tomando en cuenta 15 mil 144 de la PGR, 4 mil 449 del INM, 42 mil 361 de la Policía Federal y 3 mil 704 que laboran en los penales federales. De ellos 79 por ciento, es decir, 51 mil 925, tienen vigentes sus evaluaciones, mil 354 no aprobó y 3 mil 802 están pendientes de resultado.