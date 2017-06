Inviable otro centro de evaluación a policías

Guadalajara

La propuesta de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) sobre crear un Centro de Certificación de Control y Confianza, para así agilizar los procesos de reclutamiento de policías en el Área Metropolitana de Guadalajara, no convencen a la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ruth Gallardo Vega, que cuestiona algunos aspectos de la propuesta.



En primer instancia, Gallardo Vega señala que deben responderse algunas aristas cómo el de quién dependería administrativa y operativamente este centro, así como definir en qué medida ayudaría a resolver la problemática planteada por la Agencia Metropolitana de Seguridad con respecto a que son los largos procesos en la expedición de certificación de control y confianza a policías y sí en realidad podría solventar el déficit de uniformados en la ciudad.



Otro problema que se desarrollaría en caso de que se determinara crear un centro metropolitano para la certificación, de acuerdo a Ruth Gallardo, es que la agencia no tendría las facultades de desarrollar y operar este centro, "se catalogan como una actividad operativa desde el Sistema de Nacional de Seguridad Pública, habría una incompetencia de origen, así lo considera el sistema", explicó la funcionaria.



Agregó que los tiempos que tarda el Centro Estatal, para expedir certificaciones a los policías, no están fuera de norma, sino que en el caso de Jalisco, "estamos dentro de los parámetros nacionales y esto no resuelve en que se dé o no una deficiencia" pero por otra parte, consideró que se deben revisar los procesos de reclutamiento, pues actualmente sí no se generan policías que cubran las vacantes, es porque no hay la suficiente cantidad de aspirantes a las mismas.



En el centro que se encuentra en Jalisco, cerca de 22 mil policías entre municipales y estatales, han sido sometidos a las evaluaciones de control y confianza, de los cuales aproximadamente el 86 por ciento lograron aprobar satisfactoriamente, y del 14 por ciento que no acreditó las pruebas, un estimado del 10 por ciento han decidido combatir por la vía legal el resultado no satisfactorio.



La titular del secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, consideró que es complicado lograr el estándar que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, "en México no hay un estado que lo tenga" y reiteró que la falla persiste en el reclutamiento de los aspirantes y no existe problema para que el Centro Estatal de Control y Confianza pueda solventar las necesidades del estado, es decir, para Gallardo Vega, no se requiere un centro metropolitano de certificación como lo plantea la Agencia Metropolitana de Seguridad.

SRN