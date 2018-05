Exigen informes de 6 desaparecidos en Celaya

Celaya, Gto

Las madres de los jóvenes que desaparecieron junto a la familia Bustos Escogido en Celaya, exigieron a las autoridades agilizar las investigaciones para dar con su paradero, pues a cuatro días de la no localización de estas seis personas, no hay pistas y poco les han hecho saber de lo ocurrido aquella madrugada del domingo pasado, en el domicilio de la colonia Valle de los Naranjos.

“Hasta ahorita no tenemos conocimiento de ningún dato que nos lleve a pensar cuál fue el móvil o por qué motivo”, detalló la mamá de Bryan, uno de los jóvenes desaparecidos.

Bryan al igual que su amigo de la infancia Martín, asistieron a una fiesta por invitación de los primos Gustavo y Luis; el primero hijo y el segundo sobrino, de Yolanda Escogido y su esposo, de oficio taxista, César Bustos. Todos ellos desaparecidos, según se difundió en redes sociales.

En una camioneta verde, el sábado por la noche los jóvenes se dirigieron a la fiesta familiar que se llevó a cabo en la casa marcada con el número 444 de la calle De los Valles. MILENIO-Telediario visitó el domicilio, que por cierto está justo a menos de una cuadra de lo que era una caseta de la Policía Municipal, que según los vecinos, se quedó abandonada hasta hace unos días.

Sin embargo, la mañana del domingo, a pesar de las llamadas a los teléfonos celulares de las víctimas, no había rastro de ellos, ni de la camioneta; únicamente las dos hijas del matrimonio, quienes aparentemente relataron que se fueron a dormir, mientras sus padres, hermano, primo y amigos, permanecieron en la cochera.

También trascendió que en el inmueble no había desorden, pero quienes ahí ingresaron se habrían llevado un televisor, además de dejar botado el chip de un celular que aparentemente pertenecía al taxista.

“Es muy lenta (la investigación), cosas muy básicas como alertar a los policías municipales a los de Tránsito que se busque la camioneta, porque cómo van a detener una camioneta si no hay un reporte de robo, se debió haber mencionado esto desde que se levantó la denuncia, desde el domingo por la tarde que vinimos a poner la denuncia y hasta hoy no tenemos dato de ninguna de las personas que están desaparecidas”, dijo la madre de Bryan.

Refirió que su hijo y los demás jóvenes no cuentan con antecedentes penales, y son personas de trabajo que probablemente estaban en el lugar y en el momento equivocado.

“Que me digan dónde está, qué pasó, no quiero que sea como los casos donde pasan los días, pasan los años y no se sabe nada de las personas, qué está haciendo la Policía, porque esta violencia nadie la para”, señaló la mujer.

Mientras que la madre de Martín exigió que las autoridades hagan su trabajo.

“Les pedimos que hagan su trabajo las autoridades, que los busquen, que los rastren, cómo es posible que ni el carro, ni nada, como si se los hubiera tragado la tierra, qué está pasando”.