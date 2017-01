PGR pide órdenes de aprehensión contra 22 por caso ABC

México y Sonora

La Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante un juez los expedientes de 22 maestras y empleados de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y solicitó su aprehensión.

Los acusa de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, esto a seis años de la tragedia donde perdieron la vida 49 niños.

Funcionarios del gobierno federal dijeron a MILENIO que las órdenes fueron solicitadas el pasado 4 de agosto. El plazo que tiene el juez para determinar si concede o no los mandamientos judiciales vence el próximo 18 de agosto.

Los delitos que se imputan a los ex trabajadores no son graves, por lo que en caso de que se ordene detenerlos y sujetarlos a proceso, podrán enfrentar su juicio en libertad tras el pago de una caución.

Los funcionarios consultados señalaron que la fiscal federal encargada del caso descubrió que los ex empleados —quienes se encontraban laborando el 5 de junio de 2009, cuando ocurrió el incendio que cobró la vida de 49 niños y dejó con lesiones a más de 100— incurrieron en los citados delitos.

Los padres de familia se reunieron ayer con la fiscal federal en las instalaciones de la delegación de la PGR en Hermosillo.

Anteriormente la procuraduría solicitó detener y encarcelar a más de 30 servidores públicos que incurrieron en diversos delitos, por lo que ya son más de 50.

El pasado 26 de mayo, la procuradora general de la República, Arely Gómez, ordenó a las instancias correspondientes de la institución realizar las diligencias necesarias para esclarecer el incendio en la guardería ABC.

Gómez se reunió con los padres, familiares y representantes de las víctimas, a quienes prometió investigar las causas que originaron la conflagración y determinar las responsabilidades penales que en su caso correspondan.

La funcionaria reiteró que la dependencia a su cargo está determinada y comprometida, en el ámbito de sus atribuciones, con la investigación del caso y, sobre todo, en la búsqueda de justicia de los hechos acontecidos.

En tanto, el abogado Gabriel Alvarado, representante de la asociación Manos Unidas por la Justicia, aseguró que los 22 ex trabajadores señalados por la PGR "no son los verdaderos responsables de la muerte de sus hijos".

En entrevista con Azucena Uresti, en MILENIO Televisión, el abogado dijo que "se buscará la manera de que se les revoque esa determinación", porque hasta el momento "no se ha llegado al fondo de las cosas, ni se han esclarecido las causas del siniestro y por lo tanto no se han fijado las responsabilidades.

"Desde nuestra perspectiva, la gran mayoría no tiene nada que ver, por el contrario, aquellas personas, sobre todo funcionarios o ex funcionarios de los gobiernos estatal y federal que sí tuvieron que ver en los hechos y propiciaron el incendio y consecuentemente la muerte y lesiones de los menores, ahora se les está cubriendo con un manto de impunidad", expuso.

Explicó que entre los 22 trabajadores está la directora de la estancia infantil, quien dijo que aparece en el proceso penal con el carácter de víctima, porque sufrió lesiones que "pusieron en peligro su vida, y ella fue rescatada de la guardería en estado inconsciente. Por eso no encontramos una verdadera justificación para atribuirle o reprocharle un abandono" luego de que rescató a varios niños.

Existe el caso de "otra trabajadora que es mamá de una niña sobreviviente que sufrió el mayor daño físico, porque tiene 95 por ciento de su cuerpo quemado, y ahora la quieren meter a la cárcel como si tuviera algo que ver con todo esto", enfatizó.

Asimismo, el apoderado legal de Manos Unidas por la Justicia consideró que el hecho "va en detrimento de la justicia" y que una vez más "el hilo se rompe por lo más delgado".

Alvarado dijo que estas personas actuaron como "heroínas" y que ahora pasan de ser víctimas a victimarios, lo cual "deja mucho que desear sobre las promesas de la procuradora".

Con la solicitud de las órdenes de detención, la PGR decidió reservar los expedientes de los ex funcionarios federales y estatales que estaban en cargos públicos al momento de la tragedia.

"Reservó los expedientes de Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora; Abel Murrieta, ex procurador general de Justicia estatal; Javier Lozano, ex secretario del Trabajo, y otros altos funcionarios", lamentó el abogado.

Dijo que utilizarán los medios legales para "tumbar" la determinación de reservar los expedientes de los ex funcionarios; "esto es una verdadera injusticia".

Luto nacional

-En señal de duelo nacional por la muerte de los niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, cada 5 de junio la bandera nacional ondeará a media asta, anunció hace dos meses el presidente Enrique Peña Nieto.

-A seis años del incendio en la estancia infantil, donde murieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos, el mandatario federal hizo el anunció el pasado 5 de junio en su cuenta de Twitter.

-El pasado 27 de mayo la procuradora general de la República, Arely Gómez, ordenó a las instancias correspondientes de PGR realizar las diligencias necesarias para esclarecer el siniestro.