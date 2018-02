El caso de Marco dañó la imagen de SSP: Almeida

México

Luego de que policías preventivos violaron protocolos en la detención de Marco Antonio Sánchez Flores, el secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Hiram Almeida, admitió que este caso puso en “entredicho” la imagen de la corporación y afectó la confianza de la ciudadanía.

Para evitar que se repita algo como lo que ocurrió con el estudiante de la UNAM, ordenó a 140 mandos de la dependencia supervisar de manera estricta el desempeño de 89 mil uniformados de la SSP capitalina.

“Los hechos recientes han puesto en entredicho la imagen de la SSP, la imagen de todos los policías que trabajan día a día en defensa de los intereses de la ciudadanía, esto derivado del incumplimiento de algunos policías que no siguieron los protocolos.

“Hoy los que con orgullo se dicen ser policías, tienen y tenemos la responsabilidad conjunta de revisar las condiciones y la legalidad del actuar de nuestra gente, de que sea un trabajo justo y legal. No se pide más que cumplan con su deber”, puntualizó.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia confirmó que las cámaras instaladas en la patrulla en la que detuvieron al estudiante estaban averiadas desde el 8 de noviembre de 2017 por un cortocircuito.

En un comunicado, informó los avances de la investigación relacionada con la detención, por alrededor de cinco minutos, del adolescente el pasado 23 de enero.

“De acuerdo con los registros de la SSP, en esa fecha se tiene el último video captado por el sistema de la patrulla en cuestión”, indica el documento.

Cámaras de seguridad captaron los últimos minutos antes de que el estudiante desapareciera durante cinco días tras ser detenido.

En ese lapso, al joven se le ve correr por el carril del Metrobús, entrar a la estación, ser interceptado y sometido por policías hasta que lo suben a la patrulla. El C5 captó cinco imágenes de la trayectoria del vehículo después de la detención.

ELLOS CREARON ESA SITUACIÓN

Marco Antonio Sánchez Chávez, padre del estudiante de la Preparatoria 8, acusa que las autoridades han abandonado los procesos médicos que tienen que seguir en el caso de su hijo.

“No ha habido una atención adecuada. Pienso que es obligación de las autoridades canalizar todo eso, porque era una situación que ellos crearon”, apuntó.

En conferencia de prensa, detalló que desde que recuperó a su hijo no recibieron un apoyo real, “nada más nos aventaron al Hospital Naval y ahí no nos atendieron porque no pudieron, solo le hicieron una valoración”.

Agregó que de ahí tuvieron que trasladarlo al Hospital Pediátrico para completar los estudios que requería el menor.

“Es obligación de ellos atender esta necesidad. Como decía yo, sano se lo llevaron, sano nos lo tienen que entregar”, reiteró Sánchez Chávez, quien aclaró que está agradecido con el equipo médico, tanto de hospitales como de dependencias de gobierno, quienes ante la importancia del caso buscaron agilizar la atención.

Desde el pasado domingo, fecha en que Marco Antonio Sánchez fue encontrado en el Estado de México, fue llevado por sus familiares al hospital psiquiátrico infantil Juan N. Navarro, al sur de la Ciudad de México, en donde fue internado.

CLAVES

ROSTRO SIN GOLPES

En redes sociales circulan dos videos de Marco durante el tiempo que estuvo extraviado tras ser detenido por policías de la SSP capitalina.

En ellos se observa que el menor de edad, quien viste playera blanca, pantalón gris, tenis negros y suéter largo, no tiene golpes en la cara.

En las imágenes se ve que se acerca a una casa en el Estado de México y toca el timbre durante la madrugada. Segundos después se aleja.