Pasaporte falso de Duarte llevó a buscarlo en Guatemala

Ciudad de México

La captura de un hombre al que se le aseguraron pasaportes falsos para Javier Duarte y su esposa Karime Macías Tubilla, así como 7 mil 500 dólares, en Tapachula, Chiapas, en noviembre del año pasado, le dio la pista a las autoridades de que el ex gobernador se encontraba en Guatemala.

En conferencia de prensa en Guatemala, el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, explicó que tras la captura de ese hombre determinaron diferentes líneas de investigación de la estancia en el país centroamericano de diversas personas que estaban ayudando al ex priista.

Por ello, dijo, elementos de la corporación se trasladaron a Guatemala para determinar la posible ubicación del ex gobernador. Durante las labores, se localizaron diversas propiedades en Alto Valle y Antigua, en ese país, en los que se realizó vigilancia y monitoreo permanente.

García Harfuch dijo que también identificaron diversas aerolíneas que brindaron servicios privados en la región para el traslado de Duarte de Ochoa.

El titular de la AIC estimó que el ex gobernador ingresó a Guatemala en noviembre por vía terrestre.

"Duarte estaría en Guatemala a partir del 10 de noviembre", indicó.

Por su parte, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, dijo que Duarte de Ochoa no tenía una estancia legal en Guatemala, pero descartó que vaya a ser deportado, ya que había una orden de detención con fines de extradición, la cual se cumplimentó ayer por la noche.

No investigan a la familia

Las autoridades informaron que no existe ninguna solicitud de detención provisional para ningún miembro de la familia de Javier Duarte, por lo que no se les da ningún seguimiento y pueden viajar libremente por México o cualquier otro país.

“Respecto a la familia, no tienen ninguna solicitud de detención provisional dentro del proceso de extradición que se está llevando por lo que ellos están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar la justicia mexicana, entonces ellos pueden moverse libremente en México y en el país que corresponda, no habrá ningún problema por parte de ellos”, dijo García Harfuch.

El funcionario señaló que no se investiga la situación migratoria de ningún miembro de la familia de Duarte, incluida su esposa, pues no hay ninguna investigación abierta en su contra.

Tras seis meses de permanecer prófugo, Javier Duarte fue detenido ayer por la noche en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala. La Policía Nacional Civil de esa nación, que localizó al ex gobernador de Veracruz en el hotel La Riviera de Atitlán, cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición. Javier Duarte, quien desapareció en octubre después de pedir licencia al cargo, es investigado por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Sin embargo, los señalamientos contra Duarte comenzaron antes de que rindiera protesta como gobernador de Veracruz. En 2010, fue acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito. Fue hasta 2016 cuando Migue Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, lo denunció ante la Fiscalía del estado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias; posteriormente la Procuraduría General de la República atrajo la investigación y sumó nuevas indagatorias. La PGR ofrecía 15 millones de pesos a quien diera información sobre su paradero.