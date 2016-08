Corte integra ternas de candidatos a magistrados al Tribunal Electoral

México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integró siete ternas de candidatos a magistrados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de los que serán elegidos quienes calificarán la elección presidencial de 2018.

La semana pasada la Corte eligió a 21 candidatos, entre los que sobresalen el ex consejero jurídico de la Presidencia, ex consejero de la Judicatura Federal y ex procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, y el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, quien sentenció en primera instancia a 50 años de prisión a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas, por el asesinato de José Francisco Ruiz Massiu.

El pleno de la Corte enviará al Senado de la República las siete ternas, dos de las cuales están conformadas por mujeres, lo que garantiza dos espacios a la participación femenina en la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Luis María Aguilar Morales, presidente de la Corte, señaló que enviarán de inmediato las ternas a la Cámara de Senadores para que se elija a los magistrados electorales antes del próximo 30 de octubre.

Las ternas quedaron conformadas de la siguiente manera: Carlos Emilio Arenas Bátiz, Daniel Cabeza de Vaca y José Luis Vargas Valdez; Claudia Mavel Curiel López, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Soto Fregoso; Felipe de la Mata Pizaña, Rodolfo Terrazas Salgado y Marco Antonio Zavala Arredondo.

Asimismo, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Jorge Meza Pérez y Ricardo Ojeda Bohórquez; Berenice García Huante, Janine Madeline Otálora Malassis y María del Pilar Parra Parra; Indalfer Infante González; Eugenio Reyes Contreras y Ángel Zarazúa Martínez; además, de Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez, Reyes Rodríguez Mondragón y Jorge Sánchez Morales.

El 5 de agosto de 2016, la SCJN publicó en el DOF la lista de los 126 aspirantes que reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria, y abrió un plazo de cinco días hábiles para que la sociedad pudiese formular las observaciones y objeciones que pudiese tener respecto de los candidatos.

Transcurrido el plazo, el pleno del alto tribunal seleccionó en sesión pública a 42 finalistas, que en opinión de los ministros reunieron los méritos curriculares y el perfil idóneo para desempeñar las funciones de magistrado de Sala Superior del TEPJF.





