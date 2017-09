Agente asesinado en Cancún pidió un mes para cambiar de área: fiscal

Ciudad de México

El comandante Julio César Durán Cárdenas, quien fue asesinado ayer en una plaza de Cancún con su esposa y un sobrino, pidió un mes más para concluir las investigaciones de los casos que tenía a cargo antes de ser reinstalado ante las amenazas del crimen organizado, afirmó el fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen.

"Después de la aparición de estas amenazas, donde él ya había presentado una denuncia en Solidaridad, yo giré instrucciones para que él sea reasignado en otra área; solicitó audiencia con su servidor, no para que yo lo cambie, sino para decirme 'tengo más trabajo que meter, deme un mes' pasando a su teléfono celular todo lo que tenía acumulado de trabajo, 'deme un mes para demostrar que el trabajo se está cumpliendo'. No es que no hayamos hecho caso de las amenazas: es que él quería seguir trabajando en los casos asignados", dijo en conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS: Asesinan a dos policías y a su hijo en Cancún

Ayer, el comandante Julio César Durán Cárdenas, su esposa Alia Shagrel Lugo Leal, que también era policía, y un sobrino menor de edad, en la Gran Plaza en Cancún.

El fiscal dijo que otra menor de edad iba con los agentes, pero se alcanzó a refugiar y salvar su vida.

El trabajo de Durán Cárdenas en lucha contra el crimen organizado le había valido el apodo de El Comandante Diablo. La semana pasada fue amenazado de muerte en varias narcomantas que aparecieron en Playa del Carmen, donde lo acusaban de proteger al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, el fiscal afirmó que el trabajo del comandante era "impecable" y que las acusaciones de las narcomantas "no les interesan".

"Estas supuestas narcomantas no nos interesan a nosotros porque también por supuesto son parte de los escenarios de la criminalidad. El crimen las utiliza. Es un trabajo impecable, donde se privilegia los resultados. Esos resultados eran obvios", contó.

Agregó que el agente participó en las primeras detenciones de ex funcionarios y que tenía 23 años de antigüedad en la policía, mientras que su esposa tenía 11 años.





jbh