Canales rechaza que amparo sea un revés

Monterrey

El Gobierno del Estado rechazó que el amparo concedido en forma definitiva a favor del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, represente un revés contra la Subprocuraduría Anticorrupción Estatal.

El fiscal Ernesto Canales Santos respondió ante el fallo de los magistrados de amparar al ex mandatario acusado por presunto ejercicio indebido de funciones públicas y delitos contra el patrimonio del estado, por el caso KIA Motors.

El funcionario estatal indicó que el asunto no resuelve nada de fondo y que el juez federal no está ordenando modificar la sentencia de la primera vinculación.

¿Considera un revés para la Subprocuraduría Anticorrupción este amparo a favor del ex gobernador?, se le cuestionó.

"No, puesto que no se trata de una sentencia de fondo; una dilación por supuesto, pero nada más, para Rodrigo Medina no le ha cambiado su situación jurídica.

"Vive con la incertidumbre de la cárcel con motivo de las acusaciones presentadas por esta representación social", señaló.

Este viernes se dio a conocer que el ex gobernador de Nuevo León, volvió a dar un revés a la Subprocuraduría Anticorrupción, porque los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado confirmaron la resolución del amparo que en febrero del año pasado le concedieron contra la primera vinculación que le impusieron por ejercicio indebido de funciones públicas y delitos contra el patrimonio del estado, por el caso Kia Motors.

Canales Santos confío en que la nueva sentencia que se decrete sea para confirmar esa primera vinculación.

"Se trata de un amparo para efectos, es decir, no resuelve nada sobre el fondo; el juez federal le pide al juez local de Control que dicte una nueva resolución, en relación con la primera vinculación de Rodrigo Medina, para que tome en consideración un alegato de la defensa.

"El juez federal no ordena modificar la sentencia de la primera vinculación; entonces, habrá una nueva audiencia y se dictará nueva resolución; confiamos que la nueva sentencia igual sea para confirmar esa primera vinculación", dijo el subprocurador Anticorrupción.