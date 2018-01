Ciclista murió atropellado por camión en la GAM

Ciudad de México

Esta tarde un ciclista de aproximadamente 65 años fue arrollado por una unidad de transporte público sobre Avenida 608 y Francisco Morazán, colonia Villa de Aragón, en la delegación Gustavo A. Madero.

De acuerdo con testigos, el ciclista avanzaba sobre Avenida 608, con dirección al sur, cuando el camión matrícula 1220058, que se incorporaría a Francisco Morazán lo embistió; sostienen que el conductor no vio al ciclista.

"Se escuchó como un golpe muy fuerte y cuando volteamos ya estaba el señor tirado, no vimos cómo pasó. Vino la ambulancia, lo revisó y ya no se lo llevo. Si la bici quedó así por eso el señor ya no se levantó", comentó un comerciante en la zona.

Hasta el lugar arribaron paramédicos, quienes revisaron a la víctima y constataron que ya no tenía signos vitales por lo que notificaron a elementos del Sector Pradera, de la SSP capitalina.

Hasta el momento la zona permanece bajo resguardo de policías, en espera de servicios periciales.

El conductor de la unidad de transporte público fue detenido por policías; hasta el momento la víctima no ha sido identificada.





EB