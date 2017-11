PGR no ha dicho si acepta cautelares por caso QR: CNDH

Ciudad de México

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez informó que la Procuraduría General de la República no fue clara en su respuesta de aceptar o no las medidas cautelares que se solicitaron para los dueños de las casas de seguridad de la empresa Firts National Segurity de México que fueron aseguradas por una investigación de delincuencia organizada y delitos contra la salud en Cancún, Quintana Roo.

En entrevista, en el marco del Seminario Internacional la Trata de Personas en el Contexto de Movilidad Humana, González Pérez señaló que la PGR "envió una respuesta que le hemos pedido que precise, nos dio una respuesta de lo que están haciendo, pero nada más le preguntamos: sí o no acepta nuestras cautelares".

Explicó que "no fueron precisos en señalar si sí o no, aunque dijeron estamos haciendo todo esto, por eso también dispusimos que personal nuestro se fuera y está en Quintana Roo, precisamente, para atender a las personas.

“Aquí somos muy claros: no estamos en contra de que se investigue a quien haya cometido una conducta que deba ser investigada, pero también no estamos de acuerdo en que se afecte los derechos de terceros que no tengan que ver con esa indagatoria".

Apenas este martes el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Israel Lira Salas, se reunió con usuarios de dicha empresa, con quienes acordó la entrega de pertenencias involucradas con la investigación a partir de la próxima semana.

VJCM