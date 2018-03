Caen 8 policías de Veracruz por desaparición de joven

México

Ocho elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fueron aprehendidos por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada contra el joven Juan Arturo Méndez Alcántara, de quien no se sabe su paradero desde el pasado 21 de febrero.

Este caso es el primero que se comete en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

En febrero pasado, Yunes rechazó que elementos del Ejército desplegados en su entidad estuvieran detrás de desapariciones forzadas; sin embargo, funcionarios de la actual administración acusaron de este delito a ex uniformados de la pasada gestión.

El caso Veracruz ha escalado porque Javier Duarte, ex gobernador de la entidad, pidió a la Procuraduría General de la República que le tome declaración en torno a este tema, ya que según la fiscalía veracruzana durante su gobierno se cometieron desapariciones forzadas, lo que llevó a la detención de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública estatal, y 18 ex policías más.

EXPEDIENTE

MILENIO tiene copia de la orden de aprehensión librada por José Clemente Zorrilla Rostro, juez de control del Juzgado de Proceso, Procedimiento Penal Oral y de Enjuiciamiento, con residencia en el municipio veracruzano de Amatlán de Los Reyes, la cual fue emitida el 5 de marzo pasado.

Los policías aprehendidos son Patricio Lagunes Monje, subdelegado del Mando Único en Córdoba, y sus subordinados Misael Jiménez Sualez, Rubén Hernández Sánchez, Luis Peñaloza Hernández, Ricardo Díaz Trujillo, Francisco Hernández Morales, Martín Muñoz Flores y Ra Gutiérrez Toledo, quienes fueron internados en el penal de Amatlán.

Estos servidores públicos habían sido detenidos previamente por orden de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas del Estado, a partir de la denuncia presentada por Marcela Alcántara Ojeda, madre de Arturo Méndez, lo que dio origen a la carpeta de investigación FEADPED/ZCC73/63/2018.

Quedaron formalmente aprehendidos, tras la orden que emitió el juez de control.

De acuerdo con la carpeta de investigación judicializada (consignada ante el juez), Arturo fue levantado el 21 de febrero del presente año por elementos de la Policía Estatal a las 5:32 de la mañana en la Avenida 21, Calle 32 y 40 Privada, de la colonia Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba.

El 2 de marzo los restos del joven fueron hallados a la orilla del río Blanco.

El testigo con identidad resguardada bajo número 03/2018 declaró que la víctima fue detenida por oficiales que iban bajo el mando de Lagunes Monje. Otra declaración menciona que los policías metieron a Méndez Alcántara a un inmueble abandonado.

Ahí, según la declaración, el subdelegado Patricio Lagunes le ordenó “que mandara una unidad a cuidar el inmueble de Rancho Trejo”.

De momento se empezaron a escuchar gritos horribles porque torturaban a la víctima y de repente ya no se escuchó nada. El testigo vio cómo el subdelegado Patricio, Champi, Peñaloza y Águila sacaban el cuerpo de Juan Arturo.