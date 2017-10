Cae el primero por los colapsos en la capital

México

La PGJ capitalina ejecutó la primera orden de aprehensión contra un corresponsable de obra de uno de los 38 inmuebles colapsados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Se trata del arquitecto e ingeniero Jaime Smith Ríos, quien fue contratado para colaborar en la construcción del edificio en Zapata 56, colonia Portales Sur, delegación Benito Juárez.

En conferencia de prensa, el Procurador de la ciudad, Edmundo Garrido, señaló que el detenido es acusado de homicidio por dolo eventual y por el delito ambiental de responsabilidad del Director Responsable de Obra (DRO).

Según el peritaje forense que realizó la procuraduría, la memoria de cálculo del inmueble no corresponde con las conjeturas estructurales; la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelos, tampoco contaba con aceros y dimensiones para soportar la edificación, y no tenía la constancia de seguridad estructural.

“El miércoles, en el Estado de México, se cumplimentó la primera orden de aprehensión relacionada con este inmueble, de un individuo del sexo masculino de 58 años que ya se encuentra a disposición en el Reclusorio Sur”, detalló el procurador.

De este mismo caso, hay dos órdenes de aprehensión más por cumplimentar.

En ese complejo habitacional, conocido como Residencial San José, murieron dos mujeres el día del colapso. Ahí habitaban 24 familias que apenas tenían nueve meses de haber ocupado sus departamentos.

Sin especificar el número, el procurador dijo que ya están en proceso las investigaciones en otros inmuebles que se encuentran en las mismas condiciones. Y mencionó que los peritajes se están llevando a cabo tomando en cuenta si las edificaciones son anteriores o posteriores a 1985.

Además detalló que hay 184 carpetas de investigación en proceso por diversos delitos: 166 están relacionados con inmuebles, 90 por fraude, 43 por cambio de uso de suelo, 36 por conductas de directores responsables de obra, 10 por homicidio culposo y cuatro por robos.

“En este caso en específico, todo lo que se aportó a la delegación, como el expediente, no corresponde a la construcción que se tenía... en este tema sí nos aportó la delegación el expediente, pero no coincide con la construcción, no es fidedigno, porque fue lo que aportó la constructora que realizó el inmueble”, abundó.

El procurador explicó que las investigaciones se están realizando en tres fases: la primera consiste en ubicar a los constructores que podrían incurrir en alguna responsabilidad, como fraude; la segunda que tiene que ver con la responsabilidad de los DRO, y una última relacionada a servidores públicos y los permisos que dieron para la construcción, así como las inspecciones que se debieron hacer a los inmuebles.

“Lo que ya tenemos nosotros es las muestras de los materiales de cada uno de los inmuebles que se colapsaron, que ya se encuentran en un laboratorio para determinar la resistencia del material”, puntualizó.

RECHAZA CARGOS

Ante el juez de control, Jaime Smith Ríos aseguró que nunca fue el responsable de la obra en Zapata 56, colonia Portales Sur. En la audiencia inicial en la que se calificó de legal su detención, el arquitecto e ingeniero explicó que fue contratado como responsable únicamente de las instalaciones de fluidos, y no de la construcción de losas y castillos.

Por ende, descartó que a su cargo estuviera el diseño estructural del inmueble de seis niveles, con 24 departamentos y un semisótano construido apenas en diciembre de 2016.

El Ministerio Público fincó su acusación de homicidio doloso y delito ambiental de corresponsabilidad de DRO, en el sentido de que fue omiso en los riesgos de una obra que no cumplía con los requisitos mínimos estructurales.

“Al ser perito en la materia y acreditar su experiencia tenía que reportar las irregularidades durante el proceso al responsable de la obra y, en todo caso, a las autoridades”, expuso el Ministerio Público.

Esa situación fue rechazada por Smith Ríos, al ampliar su declaración y advertir que no es copropietario del edificio y su participación fue a través de su empresa Smith Tecnología Aplicada únicamente para la instalación de tuberías, aire acondicionado, agua, gas y sistema hidrosanitario.

“Está completamente equivocado el hecho, yo reviso tuberías, pero si me dicen el tanque de gas estalló, estaría muy apenado; si me dicen que estalló el transformador y se quemaron dos personas, estaría muy apenado. Pero ni me toca ni me corresponde”, explicó ante el juez.

Sin embargo, el detenido firmó los avisos de terminación de obra y el visto bueno de cierre de operación del inmueble, que en términos jurídicos lo hace corresponsable del colapso del inmueble.

Debido a que padece una enfermedad neuronal que en el pasado le paralizó el cuerpo, a Smith Ríos le dictaron la prisión preventiva oficiosa en la Torre Médica de Tepepan, para garantizar su derecho a la salud y recibir medicamentos y terapias que requiere a diario.

La próxima audiencia será el domingo, en la que se definirá su situación jurídica.