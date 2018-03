Buscan a otros 4 por desaparición de italianos

Ciudad de México

Las autoridades de Jalisco buscan a "tres o cuatro personas" más por la desaparición de tres italianos en Tecalitlán, dijo Fausto Mancilla, fiscal regional.

Entre las personas buscadas hay "miembros de corporaciones" e integrantes de un grupo delictivo, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.



"Estamos buscando a cuando menos, de manera inmediata, a tres o cuatro personas más, son miembros de la corporación, particulares y de un grupo delictivo que opera en la zona", dijo el fiscal regional.

Mancilla comentó que los cuatro policías de la Comisaría de Seguridad Pública de Tecalitlán vinculados a proceso por la desaparición de Raffaele y Antonio Russo y Vincenzo Cimmino declararon que los entregaron a integrantes de un grupo criminal.

"Los entregan a un grupo delictivo que actúa en la zona, ya tenemos datos, el destino no está al cien por ciento claro, pero en eso estamos trabajando", dijo el fiscal.

Aseguró que las fotografías en las que se ve a los italianos con armas no las filtró la Fiscalía, por lo que negó las acusaciones de la familia Russo de que buscan criminalizarlos; dijo que independientemente de la actividad a la que se dedicaban los tres hombres, deben ser localizados.

"Las imágenes no salieron de la Fiscalía de Jalisco, las he visto en medios (...) Hemos cometido cierto error al informar la actividad de ellos, pero eso no interrumpe las investigaciones, tenemos que localizarlo sin importar la actividad que hayan realizado", dijo.



