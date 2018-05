Murió bebé que sufrió quemaduras durante bloqueos en Jalisco

Un bebé de ocho meses que sufrió quemaduras en el 100 por ciento de su cuerpo durante uno de los bloqueos con vehículos en llamas, ocurridos anoche en el Área Metropolitana de Guadalajara, murió hoy al mediodía.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dio la noticia en Twitter y condenó que haya "sujetos que no respetan la vida de nadie, ni siquiera la de un pequeño".

La mamá de Tadeo también sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo; su estado de salud es grave.

Ambos viajaban en la unidad de transporte público que fue tomada anoche por un grupo de presuntos delincuentes, cuando transitaba por el cruce de Mariano Otero y Las Torres.

Los presuntos delincuentes pidieron a los usuarios bajar de la unidad, pero la puerta trasera del camión no se abrió por lo que algunas personas quedaron atrapadas y sufrieron quemaduras cuando los hombres decidieron prender fuego al camión.

Me reportan la muerte de Tadeo, bebé de 8 meses víctima del incendio provocado ayer por la delincuencia organizada en Mariano Otero. No puedo describir el dolor que siento, la rabia de saber que existen sujetos que no respetan la vida de nadie, ni siquiera la de un pequeño.