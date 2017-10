Batalla contra el ‘narco’ no se ha ganado: Mondragón

México

El comisionado nacional contra las adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, señaló que el combate a la oferta de drogas no se ha logrado ganar ni en México ni en el mundo, por lo que se consiguen de manera sencilla en cualquier esquina.

“Hay mecanismos que permiten acceder, no se ha ganado la batalla contra el narco, el macro y el micro. En cualquier lugar te venden todo lo que tú quieras y a bajos precios, es un fenómeno difícil, las autoridades tenemos que combatir la oferta, es un fenómeno multicausal que tiene que abordarse como tal”, precisó.

Consideró que los familiares de los menores deben prestar atención, ya que los síntomas de un adicto son evidentes, como la pérdida de peso, ojos rojos, insomnio y falta de apetito, entre otras características. “Deben saber con quién se juntan, quiénes son sus amistades, porque si no son buenos muchachos te van a meter en problemas que pueden terminar hasta en la muerte aunque no consuman drogas. En muchas familias no se dan cuenta de que tienen un problema pegado”, dijo.

Dijo que en México cada día aumenta el número de jóvenes de entre 12 y 17 años que consumen drogas legales (tabaco y alcohol) e ilegales.

En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón en MILENIO Televisión, señaló que entre estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato hay un millón de fumadores activos, que además toman alcohol de manera excesiva, así como 890 mil que consumen drogas ilegales.

Detalló que 20 por ciento de los fumadores creará adicción, lo que los llevará a la muerte al cabo de unos años, y destacó que al menos 90 mil alumnos que fuman cursan quinto y sexto grado de primaria.

Mientras que en el consumo excesivo del alcohol, Mondragón y Kalb destacó que en 2011 hubo 572 mil menores que bebieron más de cinco copas, y que en 2017 se duplicó al pasar a un millón.

En cuanto a las drogas ilegales, la cifra pasó de 395 mil a 890 mil estudiantes, lo que significa un aumento de 69.2 por ciento en hombres y 205 por ciento en mujeres.

“Estamos muy mal y lo tengo que reconocer, estamos trabajando con indicadores y dentro de tres años tenemos que ver cómo podemos avanzar para la siguiente encuesta de adicciones”, señaló.

En torno a lo expresado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien propuso legalizar el cultivo de la amapola, Mondragón consideró que es muy complicado, pues es mínima la cantidad que se utiliza de forma legal.

“No tengo duda que lo ha hecho con la mejor de las intenciones, pero me gustaría que él tuviera mayor información. Son toneladas las que se producen en Guerrero; para qué serviría, para convertirlas en medicamentos, no tiene otro sentido”.

Destacó que médicamente en México se consumen kilos de amapola, a través de la morfina, lo demás es para adictos.

“No se puede legalizar lo que tiene otros propósitos y que absolutamente caería en el delito del crimen organizado, y que nada tiene que ver con la salud”, planteó.

El comisionado reiteró su negativa a la legalización de las drogas al mencionar que en Colorado,

Washington, EU, 40 por ciento de los accidentes automovilísticos son provocados por el consumo de mariguana.

Explicó que si en algún momento el consumo de esta sustancia aumentara en México, se tendrá que implementar un mariguanómetro para evitar accidentes de tránsito.