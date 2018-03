Balaceras en el centro son hechos aislados: Estado

Monterrey

Para el gobernador Interino, Manuel González Flores, las balaceras ocurridas la semana pasada en el estacionamiento del restaurante "El Rey del Cabrito" y en el cruce de las avenidas Juárez y 5 de Mayo, donde intentaron robar un camión de valores, ambas en el primer cuadro de la ciudad, fueron hechos aislados al no estar conectados entre sí.

Aunque manifestó que la responsabilidad es de la Fiscalía General Autónoma, el mandatario estatal aseguró que los hechos fueron el mismo día por cuestiones circunstanciales.

TE RECOMENDAMOS: Encuentran a hombre sin vida en García

En este sentido, insistió que la percepción de seguridad es más positiva que negativa y argumentó que en los últimos dos meses el único delito que se ha disparado es el de homicidio doloso.

Por tal motivo, añadió que cada vez va mejorando el tema de la incidencia delictiva.

"No he platicado con el fiscal general, es una responsabilidad del fiscal, no por eso el gobernador está ajeno a esas condiciones, no tengo en específico ningún informe, lo único que sí puedo decir con certeza es que los hechos, son hechos aislados entre sí, no están conectados entre sí y circunstancialmente se llevaron a cabo el mismo día.

"Yo lo que podría decirle es que la percepción de la incidencia delictiva y en el estado ha sido mucho más positiva que negativa, no quisiera entrar en la grilla pero si podemos observar en la pantalla, podemos ver que el único delito que en los últimos dos meses se ha incrementado es el de homicidio doloso, todos los demás la reducción ha sido sustancialmente menor", dijo.

Fue el jueves de la semana pasada cuando desconocidos asesinaron a una persona en el estacionamiento del restaurante ubicado en la avenida Constitución, horas antes hombres armados intentaron robar un camión de valores en el cruce de las avenidas Juárez y 5 de Mayo.

PZVB