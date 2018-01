Banda señalada por tiroteo en Tlaquepaque ligada a multihomicidio

Guadalajara

Los civiles que se enfrentaron a balazos con agentes la Fiscalía General del Estado, en Tlaquepaque, integraban una banda de secuestradores conformada por ex miembros de la célula criminal que asesinó a 26 personas, cuyos cadáveres fueron abandonados bajo los Arcos del Milenio en noviembre del 2011.



De acuerdo con fuentes consultadas por MILENIO, los agentes investigadores del área antisecuestros de la Fiscalía de Jalisco se movilizaron a la calle San Rafael, en la colonia Ojo de Agua de Tlaquepaque, pues tenían indicios de que por la zona se escondían los integrantes de dicho grupo criminal.



Los agentes se desplazaban en un automóvil Jetta blanco. Fue al ir transitando por la calle San Rafael, que se toparon en su camino con una camioneta Toyota Runner, color gris, con placas de circulación JJK-88-95, del estado de Jalisco, cuyos ocupantes al ver a los policías abrieron fuego.



Los gendarmes desenfundaron sus armas y repelieron la agresión. Durante el intercambio de disparos, que duró cerca de dos minutos según dichos de vecinos, un civil fue abatido y tres más aprehendidos, de estos, dos quedaron heridos.



El occiso aparentaba 30 años de edad, vestía playera y chaleco color café, pantalón de mezclilla, tenis negros y gorra oscura. Quedó tendido boca abajo, a un costado de la camioneta Toyota, en medio de un charco de sangre.



Dentro de la camioneta gris, las autoridades encontraron sobre el asiento del copiloto, un rifle AR-15, así como una bolsa de plástico con fruta picada y un cargador para celular.



Un vecino que atestiguo los hechos comentó: “Andaba yo barriendo el patio, era antes de las dos de la tarde y empezaron a oírse detonaciones de alto calibre y de calibre pequeños. Duro como un minuto o dos minutos el tiroteo”.



Cuando cesaron los balazos, las autoridades de seguridad del estado y la federación realizaron un operativo en la zona para buscar a más integrantes de dicha banda delictiva.



Hasta el momento la Fiscalía General del Estado sólo ha emitido un mensaje en su cuenta oficial de twitter, con información muy escueta sobre el caso.



El informante señaló, que la banda de secuestradores está encabezada por el hermano del ex líder del grupo de sicarios que en noviembre del 2011 privó de la vida a 26 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en tres camionetas abandonadas bajo los Arcos del Milenio.



El jefe de los secuestradores fue detenido y procesado por el multihomicidio, pero el 6 de junio del 2016, recobró su libertad cuando los Magistrados de la Sexta Sala de lo Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, revocaron la formal prisión dictada por un Juez en su contra, ya que a su consideración no había elementos para procesarlo por ningún delito.

