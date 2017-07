Azuza Mireles a ‘autodefensas’ contra Ejército

México

Elementos del Ejército fueron retenidos y agredidos por una multitud durante un operativo en Tepalcatepec, Michoacán, donde habían capturado a ocho hombres con armas, además de que hallaron dos camiones presuntamente cargados con droga y vehículos blindados.

Al percatarse de lo sucedido, unas 200 personas, entre quienes estaban supuestos miembros de las autodefensas de Tancítaro y Puruándiro, rodearon y atacaron con piedras y palos a los militares para impedir la captura de los sospechosos, los cuales fueron liberados a fin de evitar un incidente mayor.

El despliegue de las fuerzas armadas comenzó a las 10 de la mañana con base en una denuncia sobre la presencia de hombres armados, dos camiones torton con droga y vehículos blindados en inmediaciones de una bodega, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Horas después, en un video difundido en Twitter, José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas de Michoacán, convocó a integrantes “activos” y “pasivos” de estos grupos a que llevaran todas las armas que pudieran hacia Tepalcatepec para defender al pueblo de lo que denominó el “sitio” del Ejército.

MILENIO tuvo acceso a una grabación telefónica de la plática entre un hombre que estuvo en el lugar y una mujer, al parecer se trata de uno de los ocho detenidos que posteriormente quedaron libres.

En la conversación este individuo asegura que el Ejército los “reventó” en una bodega en la que estaban “los patrones”, acompañados por 15 sicarios armados en siete camionetas blindadas.

El hombre se oye agitado, inclusive toma cerveza durante la charla; le dice a la mujer que él y sus compañeros fueron rescatados porque “todo el pueblo” agredió a los soldados e incluso le anticipó que se esperaba la llegada de autodefensas de Tancítaro y Puruándiro para apoyarlos, por lo que “la cosa se iba a poner pelada” debido a que no iban a dejar ir a los militares.

LA PLÁTICA

Esta es la transcripción de la plática entre el hombre que estaba en ese sitio, donde fue detenido por militares y posteriormente liberado, con una mujer.

—(Mujer) Bueno.

—(Hombre) ¡Hey, morra!

—(M) Ay, pues tú, me tienes con el Jesús en la boca.

—(H) Pos ves, ya casi te quedabas viuda.

—(M) ¡Ay cállate!, no digas ese tipo de cosas.

—(H) Pues sí, pues.

—(M) Pero ¿qué pasó o qué?

—(H) Pues estábamos en una bodega con armas y pus nos reventó el Ejército ahí.

—(M) Pero todo ese desmadre, ¿por qué fue?

—(H) Pues por nosotros, nos cayó el Ejército y pues había como unos 15 sicarios, todos equipados y había unas siete camionetas blindadas.

—(M) Inaudible.

—(H) Había pues los patrones, pero, pues ahí estuvieron. Nada más que el helicóptero no pudo aterrizar, no cabía.

—(M) Ajá.

—(H) Y ahí se dio un vergazo el helicóptero, pues no podía entrar y pues como no nos podían sacar de ahí. Así no nos podía llevar en el helicóptero, pues se dejó caer todo el pueblo, todo el pueblo, no te imaginas cuánta gente y se metieron a la verga... se metieron, les tiraron piedras, palos, todos, hasta que nos rescataron.

—(M) ¿Y no se fue nadie?

—(H) Espérame déjame compro una cerveza que ando (inaudible)...me da una Corona light y una victoria. Dame una, dos... bueno y este pus nada ya está afuera, pero pues se va a poner pelada, no deja salir el pueblo a los guachos. Están llegando un guachalá.

—(M) ¿Y qué vas a hacer tú, ahí te vas a quedar o qué?

—(H) Pos ahorita a ver si abren el pueblo, está todo cerrado. Ya vienen los defensas de Tancítaro y de no sé dónde más.

—(M) ¡Qué barbaridad!

—(H) Ahorita te hablo, pero ya que se vaya toda la jauría.

—(M) Órale, ahí con cuidado.

EL MENSAJE

Este es el mensaje íntegro de Mireles a través de Twitter.

“Soy el doctor José Manuel Mireles Valverde. Por este conducto convoco urgentemente a todos los grupos de autodefensas de la sierra costa michoacana y de la sierra de Tancítaro y demás pueblos y municipios libres, donde aún están autodefensas, que acudan inmediatamente y urgentemente a apoyar al pueblo de Tepalcatepec, que en este mismo momento está siendo sitiado por tropas del Ejército.

“Vayan por favor todos los que puedan, lleven todas la armas que tengan y estén al pendiente, vamos a tratar de evitar confrontaciones, lo único que queremos es que nos dejen vivir en santa paz y que se retiren.

“Por favor, repito, la convocatoria a todos los grupos autodefensas activos y pasivos del estado de Michoacán. Lo mismo a todas las organizaciones civiles que me escuchen, que por favor vayan inmediatamente a apoyar al pueblo de Tepalcatepec que está siendo sitiado en este momento por el Ejército con fines de invadirlo totalmente y acabar con los grupos autodefensas de nuestra comunidad. Muchas gracias, un abrazo a todos y gracias por escucharme”.

Por su parte, la Sedena informó que después de que los soldados fueron rodeados, el comandante de la fuerza ordenó retirarse para evitar un enfrentamiento o que personas ajenas a los hechos se vieran afectadas.

Puntualizó que personal militar interpondrá la denuncia de hechos ante el Ministerio Público.

Alguien grabó en video el momento en que los soldados estaban retenidos en la bodega por una multitud que los amenaza con palos y piedras, mientras que un helicóptero de la Fuerza Aérea sobrevolaba el sitio.

El pasado 11 de mayo, el fundador de las autodefensas en Tepalcatepec, salió del penal federal de Tepic, donde estuvo preso tres años.

Actualmente continúa en libertad su proceso, en el que enfrenta el cargo de portación de armas de fuego de uso exclusivo.

Para abandonar la prisión, Mireles se comprometió, entre otras cosas, a no salir de Michoacán ni tampoco acercarse o comunicarse con determinadas personas.